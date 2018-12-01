Geçen hafta Fenerbahçe’yi yenerek büyük bir moral yakalayan Trabzonspor, Kayseri deplasmanını 3 puanla kapatarak çıkışını sürdürüyor…

Ünal Karaman, bu akşam iki farklı taktikle oynattı takımını. İlk yarı, Kayseri’nin neler yapacağını görmek istedi. Topu daha çok rakibe bıraktı. Savunma disiplinini bozmadı. Gelen hava toplarını iki stoper çok rahat karşıladı. Kazanılan topları orta alanın lideri Sosa, çok iyi kullandı. Savunma ile forvet arasında tam bir köprü görevi gördü. Çok iyi paslar attı. Rakiplerinin oyunun bozdu. Toplar çaldı…

Yusuf ve Abdülkadir ikilisi sahanın yıldızıydılar… Yusuf sürekli kaleyi yokladı. Abdülkadir ise aldığı her topla savunmanın üzerine giderek, zorladı. Rakibin dengesini bozdu. Top kaybı yapmadı. Sosa’nın iyi oynaması iki genç oyuncunun performansını olumlu yönde etkiledi…

İkinci yarı kenarları iyi kullanan Trabzonspor, oyunu istediği gibi yönlendirdi. Çok üstündü. 2 topu direkten döndü. 2 şutu ise kaleci kurtardı. Maçı bırakmadılar. Son ana kadar golü düşündüler. Karşılaşmanın son 14 dakikasına iki gol sığdırmaları kazanma isteği ve ısrarın sonucuydu.

Trabzonspor bu istikrarı sürdürebilirse ilk 5’in içinde olacaktır. Üstelik sürprizlerin yaşandığı futbol da olmayacak şey yok…

Yeter ki, hedef ve inanç ortak bilinç olsun…

M. BAŞAKŞEHİR 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ…

Süper Lig büyük sürprizle başladı. Lig lideri M.Başakşehir sahasında D.Sivasspor’a yenilerek şaşırtıcı bir sonuç aldı…

Lig liderinin yenilmesi, şampiyonluk yarışında olan takımları daha da iddialı hale getirdi. Puan farkının açılması beklenirken tam tersi bir durum ortaya çıktı…

Abdullah Avcı’nın takımı, favori olarak çıktığı maçın ilk yarısında çok baskılı oynamasına karşın yenilmekten kurtulamadı…

Orta sıralarda tutunmak isteyen D.Sivasspor’un İstanbul’da aldığı bu galibiyet tesadüf değildi aslında. Beşiktaş’ı yenip, Rizespor beraberliği yükselen performanslarının göstergesiydi…

M. Başakşehir beklemediği bir rakiple karşılaştı. Kendi sahasında ilk yenilgiyi alması düşündürücüydü…

Alacağı galibiyetle rakipleriyle arasında ki farkı açacaktı. Bu şansı kullanamadı. 90 dakika boyunca 2 isabetli şutun olması sorunu açıklıyor aslında…

Şampiyonluğun en büyük favorisi olan M.Başakşehir’in gol yollarında sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Attığı gol sayısının 19 olması bulunduğu yere göre oldukça az. Hemen arkasından gelen Kasımpaşa’nın 29 gol attığını dikkate alırsak, gelecek maçlar da daha dikkat etmeleri gerekiyor…

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI NE OLUR?

Yarın iki ezeli rakibin oynayacağı karşılaşma büyük heyecanla bekleniyor. Beşiktaş, Avrupa Kupası’nda büyük iş yaptı. Yenilgiden galibiyeti yakalamak çok önemliydi. Moralleri oldukça yüksek. Üstelik kendi sahasında oynuyorlar. Seyirci desteği kesinlikle büyük avantaj. Beşiktaş, Galatasaray’ı bu kadar eksik ve güçsüz yakalayamaz. Bunu iyi değerlendirmek isteyecektir…

Bu tür artıları masaya koyduğumuzda galibiyete yakın gözüküyor…

Galatasaray cezalı oyuncuların çokluğu sorunu ile karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi iyi gitmiyor. Sıkıntılar büyük. Golcü sorunu yaşıyorlar. Fatih Terim, elinde bulunan kadroyla en azından bir puanı garantilemek isteyecektir…

Güç dengesi bir yana, bu tür maçlar biraz da taktik ve teknik direktör hamlelerinin ortaya çıkacağı maç olacaktır…

Havası ve atmosferi farklı bir derbi maçı oynanacak. Sorunlar elbette ortada. Oyuncu grubu kazanma arzusu ve iyi oynama düşüncesini sahaya yansıtırsa güzel bir maç izleyeceğimiz kesin…

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