Geçen hafta Alanyaspor'a farklı yenilen Kasımpaşa, kendi sahasında Ankaragücü’ne 3 puan verdi. İstanbul takımı için işlerin iyi gitmediği ortada…

Kemal Özdeş sürekli coşkulu oyundan söz ediyor. Bu coşkuyu bireysel olarak görmek mümkün belki. Ancak takımın genelinde ciddi bir sorun olduğu söz konusu. Öncelikle orta alanda pas trafiği yapılamıyor. Uzun toplarla pozisyon bulma taktiği sonuç getirmiyor. Yeterli ve istenilen ortalar yapılamıyor. Hava toplarının neredeyse tamamı rakip takım tarafından alındı…

Bir başka sorunda, orta yapıldığında rakip ceza alanında çoğalma gerçekleşmiyor. Takımın genelinde motivasyon eksikliği var. Pas hatalarının çokluğu ve oyuncular arasındaki uyum sorunu çok ciddi olarak göze çarpıyor…

Şunu net olarak söylemek gerekirse, Kasımpaşa tam olarak hazır değil. Takım ne yapacağını bilmeyenlerden oluşan bir görüntü içerisinde. Kaliteli ayaklara sahip olmasına karşın skoru alacak son vuruşlar yapılamıyor…

Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde bulundurmasına karşın golü bulamamak doğal olarak oyuncuları telaşlandırdı. Ankaragücü’nün galibiyeti korumak amacıyla çok adamlı savunmasını geçmek mümkün olmadı doğal olarak…

ANKARAGÜCÜ TEK ATAKLA GOLÜ BULDU

Ankaragücü, Süper Lig’de transfer yapamayan tek takım. Bu sorunu nasıl çözecekler ilerleyen günlerde göreceğiz. İlk yarı bir kez Kasımpaşa kalesine geldiler. Golü de buldular. Uzun ortaya savunma seyirci kalınca top ağlara gitti…

Karşılaşmanın tamamına bakıldığında daha çok savunmada kalan, gol dışında ciddi bir pozisyon bulamayan Ankaragücü çok önemli bir galibiyete imza attı diyebiliriz…

Kasımpaşa savunması geçen yıldan bu yana hata oranı yüksek bir takım. Kaptan Veysel iki önemli hata yaptı. Yeni transfer Portekizli Fernandes bu kez yedek kulübesindeydi. Bunu yanı sıra orta alanda servis yapacak, oyunu kenarlara taşıyacak, rakip arkasına top atacak oyuncu yok gibi. Bir kez şunu da belirtmekte fayda var. Çok geniş bir alanda oynuyorlar. Topu kazandıklarında rakip ceza sahasına girme konusu sorunlu. Bir iki oyuncu ile rakip savunma arasında kayboldular…

İlk yarının son dakikasında atılan bir korner atışında Ankaragücü ceza sahasında 2 Kasımpaşalı oyuncunun olması her şeyi açıklıyor aslında. Oyundan düşme, takım olarak ortak bilinç olan kazanma arzusu zayıf…

QUARESMA KALİTE KATACAKTIR

İkinci yarı oyuna giren yeni transfer Quaresma tek antrenmanla maça çıktı. Büyük yetenek olduğu bir gerçek. Takıma ciddi katkı yapacaktır. Ancak bir tek Quaresma yetmez. Bu oyuncunun özellikleri ortada. Yeter ki onu anlayan oyuncular yanında olsun. Yaptığı ortaları, pasları algılayan, onunla uyum sağlayan ekibi bulduğunda büyük işler yapacağı ortada. Portekizli Kasımpaşa’ya bir kalite getirecek. Ayrıca, taraftarı ateşleyen ve tribünlere çeken bir isim olacaktır…

Kasımpaşa yıldız oyuncuyu alarak çok önemli bir hamle yaptı. Takım biraz iyi oyun sergilese seyirci sayısını arttıracaktır. Bir çok futbolsever Quaresma’yı izlemek için maçlara gelecektir…

KASIMPAŞA’NIN EKSİĞİ ÇOK

Teknik direktör Kemal Özdeş oyuncu grubunu mutlak bizden daha iyi tanıyor. Fakat, görünen bir gerçek var. Hatlar arasında kopukluk olduğu gerçek. Pas hataları çok fazla. Oyun kurgusu nasıl olacak sorusu ortada. Üstelik şut oranı çok düşük. Hatta iyi şut atma sorunu var. Kapanan savunmaya karşın bu kadar orta yapmak mantıklı mı? Hava toplarında etkisiz forvete orta yapsanız ne olur? Ceza sahasına yerden paslarla ya da çalımlarla girmek daha gerçekçi olmaz mıydı? Elbette, tüm bunları Kasımpaşa teknik heyeti değerlendirecektir.

Orta saha sorunu sakat oyuncuların takıma dönmesi ile giderilecektir mutlaka. Ancak, nasıl gol atılacağı konusu ortada. Bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu anlaşılıyor…

Özetle; Quaresma’nın takıma katılması büyük katkı sağlayacaktır. Eksik yönlerin giderilmesi gerekiyor. Oyun planı futbolcular tarafından tam olarak anlaşılmamış gibi. Topla daha hızlı oynamak, rakip kapanmadan pozisyona girmek için çalışılmalı. Milli maç nedeniyle verilen ara iyi değerlendirilmeli. Yoksa, geçen sezonun sıkıntıları yine yaşanır…