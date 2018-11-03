Ligde üst sıralar için mücadele eden Kasımpaşa, kendi sahasında yenilerek büyük bir sürprize imza attı… Antalyaspor tıpkı Kasımpaşa gibi son haftaların flaş takımıydı. Her iki takım aldıkları sonuçlarla dikkat çekerken, puan olarak birbirine yakındılar…



Mustafa Denizli’nin takımın başına gelmesinden sonra, büyük çıkış yakalayan Kasımpaşa aldığı sonuçla büyük hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Bu skorun en önemli nedenlerinden biri, futbolcuların aşırı özgüven içinde bulunmalarıydı. Antalya gibi, iyi top kontrolüne sahip bir takımın kenarları etkili kullandığını söylemeye gerek yok. Sanırız, Kasımpaşa’nın maçları izleyip raporlayan elamanları Mustafa Denizli’ye gereken uyarıları yapmışlardır…



POPOV SOL KANATTA ETKİSİZ



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, rakibini iyi analiz etmiş ve takımını o yönde hazırlamış. Öncelikle Kasımpaşa’nın sağ bek sorunu olduğunu bilerek bu hattı iyi kullandı. Popov, zorunlu olarak sol bek oynuyordu. Sağ bek ise genç Onur’a kalmıştı. Tecrübe sorunu yaşayan Onur, maçın bir anlamda skorunu tayin eden oyuncu oldu. Genç olması, şimdilik dezavantaj kendi adına. Oynadıkça bu eksikliklerini giderecektir. Savunma becerisi iyi, ataklara katılması ve ortaları vasatın altında. Topu bir türlü yükseltemedi. Kendi arkadaşları ile buluşturamadı. Serdar Özkan’a kontrolsüz girişinin dönüşü yoktu. Karşılaşmanın bitimine az bir süre kala yaptığı hareket penaltı ile cezalandırıldı…



Kasımpaşa’nın en büyük hamlesi, bugüne dek sağ kanat bindirmeleri ile olmuştu. Popov, ters ayakla bu işi solda yapamıyor…

Yenilgiyi elbette sağ kanat savunmacısı Onur’a yüklemek çok yanlış olur. Kasımpaşa nasıl oynadığını sorgulamak zorunda…



Oyuna asılma, istek, mücadele, paylaşım, yardımlaşma bir önceki maçlara göre çok geride kaldı. Topla oynama oranlarına baktığımız zaman neredeyse başa baş geçmiş bir oyun. Atılan şut sayısı yine öyle. İstatistikler benzerlik gösteriyor. Kısacası, ev sahibi takım rakibi üzerine bir baskı kuramamış. Orta alan top kapma konusunu daha ciddiye almalı. Yeterli pas yapılamadı. Pozisyon öncesi hazırlık eksikti. Hızlı toplarla ileri çıkışlar iyi düşünüldü ancak Trezeguet yalnız kaldı. Bireysel oynadı. Rakip ceza alan içine az adamla geldiler…



BOFFİN GOLE İZİN VERMEDİ



Bunun gibi sorunlar, daha dirençli oynayan Antalyaspor’u oyuna ortak etti. Devreyi berabere bitiren Antalyaspor, galibiyet için daha bilinmişti açıkçası… Ramazan ve Boffin yaptıkları kurtarışlarla öne çıktılar. Her iki kalecinin karşı karşıya kaldıkları pozisyonlar karşılaşmanın en önemli anlarıydı. Yaptıkları kurtarışlar kalecilik adına müthiş reflekslerdi. Özellikle, Boffin üst üste 3 kez topu çelerek Kasımpaşa’ya gol şansı vermedi…



Dış saha maçlarında atılan bir gol, her zaman oyuncuların maça daha fazla asılmalarına neden olur. Üstelik beraberlik elde edilmişse, ev sahibi takımın telaşından yararlanmak işi kolaylaştırır. Bu maçta da öyle oldu. Kasımpaşa atakları sonuçsuz kalınca, Antalyaspor sol kanadı iyi kullandı. Bu dakikalar oyun disiplininin koptuğu anlardı…



DİAGNE’YE ADIM ATTIRMADILAR



Kasımpaşa’nın ve ligin en iyi golcüsü Diagne kötü bir günündeydi. Antalyaspor savunması iyi kapattı. Adım attırmadılar. Boş alan bırakmadılar. Daha hareketli olup, savunma oyuncularını yanında sürükleyebilirdi. Yalnız kalması, sıkı markaj ve pres oyundan düşmesine neden oldu. Golcünün oyunda etkisiz kalışı Kasımpaşa’nın en büyük eksiğiydi. Bu tür durumları başka bir taktikle çözecek olan mutlak Mustafa Denizli’dir. Kendi sahasında büyük bir kayıp yaşayan Kasımpaşa bu yenilgiden ders çıkarmalı. Yoksa, işler ters dönebilir…

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