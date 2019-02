Kasımpaşa sezonun en flaş takımıydı. Zirveyi zorlamış, topladığı puanlarla üst sıralarda yer almıştı…



Takımın golcüsü Diagne ve forvet Eduok ara transfer döneminde takımdan ayrılınca, işler bir anda ters gitmeye başladı… İki oyuncunun tüm takım oyununu etkilediği bir ölçüde doğru olabilir. Ancak, takım bütünlüğü içerisinde bu boşluklar doldurulmalıydı.



Kasımpaşa, baştan bu yana çok gol yiyen bir takım. Bu sorunu bir türlü çözemediler. Savunma oyuncuları son hamlelerde geç kalıyorlar. Asıl önemlisi alan ve yerleşim sorunu var. Ankaragücü karşılaşmasında aynı sorun yine yaşandı. Yedikleri iki gol de savunma hatalarından kaynaklandı…



Arka arkaya alınan yenilgiler can sıkıcı bir durum haline geldi. İster istemez sormak gerekiyor. Bu takım nasıl gol atacak? Ya da gol yemeden bir maçı bitirebilecek mi?



Kasımpaşa, en sorunsuz kulüplerden biri. Oyuncuların ücretleri aksatılmadan ödeniyor. Tesisler Avrupa’nın birçok ülkesini geride bırakacak kalitede. Bir futbolcu için, teknik adam için cennet denilecek bir ortam söz konusu…



Tüm bu olumlu göstergelere karşın, takımın son maçlardaki durumu oldukça kötü. Toplanan puanlar bir bir eriyor. Alt sırada bulunan takımlar üst sıraları zorluyorlar. Bu gidişle, düşme hattındaki takımlar Kasımpaşa’yı geride bırakacak…



Bir an önce önlem alınmalı. Öncelikle savunma ve orta saha daha yerli yerinde bir yerleşim planı uygulamalı. Orta alanda kaybedilen her top rakip takıma akın imkanı veriyor. Savunmanın göbeğinde ki iki stoper birbirine çok uzak oynuyorlar. Kademe anlayışları yok…



Gol atmak bu kadar güç olmamalı. Bunun çarelerini araştırmak, taktiğini oluşturmak teknik heyetin görevi. Teknik Direktör Mustafa Denizli, tecrübeli ve deneyimli bir futbol adamı. Bu konuyu daha titiz olarak ele almalı…



Koita’dan golcü olmayacağı anlaşıldı. Bir tek top tutma, arkadaşlarına servis yapma gibi özellikleri göremedik. Yeni transfer Perica ne yazık ki, bu işi şimdilik yapamayacak…



Bir tek Trezeguet’le olmuyor. Mısırlı oyuncu tek başına çok şey yapmak istiyor. Bu da doğal. Pas verdiğinde alamıyor. Attığı pası değerlendiren yok. Yine iyi sabrediyor. Çıldırmamak elde değil…



Mustafa Denizli, sanırız uzaktan şut atma konusunda oyuncularını uyarmıştır. Topa iyi vuran oyuncular var. Neden şut atmazlar? Bilinmiyor…



Özetle, Kasımpaşa’nın işi gittikçe zorlaşıyor. Avrupa hedefi konulan bir takımın yaşadığı süreç olumsuz. Hatta tehlikeli bir süreç yaşanıyor. Zor bir lig olduğu ortada. Son sıradaki takımın ortaya koyduğu mücadele ile Kasımpaşa’nınki kıyaslandığında her şey net biçimde görülüyor…