Futbolun değişmez kuralı, “atamazsan atarlar” dün bir kez daha gerçekleşti…

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İbrahim Yıldız: Kasımpaşa durdu, Trabzon durmadı…

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Paşa, Eduok ve Trezeguet'nin attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçerken, Trabzonspor, Burak Yılmaz (2) ve Rodallega'nın (2) golleriyle 3 puana uzanan taraf oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

29 Eylül 2018 Cumartesi, 19:51 | Güncelleme:

Kasımpaşa’yı anlamak mümkün değil. Sezona fırtına gibi başlayıp, ardından duraklayan bir takım oldu. Oynanan karşılaşma ile son 3 haftadır puan alamıyor…

Bugüne kadar alışık olduğumuz Kasımpaşa, genellikle son dakikalar da attığı gollerle skor üretmişti. Uzatma dakikaları rakipler için sıkıntılı oluyordu. Hızlı oyuncuları ile pozisyon buluyor, goller atıyorlardı…

Trabzonspor karşısında iki farklı bir takım görüntüsü içerisindeydiler…

İLK YARI FARK OLURDU

Maçın ilk 45 dakikasına baktığımızda, oyunun kontrolü Kasımpaşa’daydı. İyi paslar yapan, oyunu rakip alana yıkan, pozisyon bulan bir ekip görüntüsü vardı…

Hatta, atılan iki gol sonrası “fark olur” düşüncesi bile hakim olmuştu…

Çünkü, Trabzonspor orta sahası tel tel dökülüyordu. Top kapma, pres, savunmaya yardım olmayınca Kasımpaşa’nın işi kolaylaşmıştı...

İlk golü atan Edouk, arka arkaya kaleyi yoklamaya başlamıştı. Attığı 3.şut ağlara gittiğinde telaşlanan, sinirlenen Trabzonspor oyundan koptu…

Ardından, Trezeguet’in golü geldi. Savunma arkasına atılan topu iyi takip etti. İki savunma oyuncusunun arasından sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldığında, şık vuruşla topu ikinci kez ağlara gönderdi…

Deplasmanda atılan iki gol az bir şey değil. Üstelik bunu Trabzon’da yapıyorsanız daha da anlamlıydı…
 
Her şey iyi giderken, Burak Yılmaz ortaya çıktı. Son 3 maçtır forma giyen Burak, Türkiye’nin en iyi golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İlk yarının sonuna doğru attığı gol, Trabzonspor için oksijen oldu… Bir anda yoğun bakımdan çıkma umudu doğdu Bordo-Mavililer adına…

Kasımpaşa’nın en golcü oyuncusu Diagne, gününde değildi. İki net pozisyonu harcaması takımının puansız dönmesinde en önemli etkendi diyebiliriz… Yenilen bir golde de kaleci Ramazan’ın önünü kapatarak gole katkı yaptı…

Futbolun değişmez kuralı, “atamazsan atarlar” dün bir kez daha gerçekleşti…



SOSA ÇIKTI TRABZON TOPARLANDI

İkinci yarı, oyun da tempo da çok değişti. Sosa’nın oyundan alınması, Trabzon orta sahasının toparlanmasına neden oldu. Kasımpaşa atakları engellenirken, atak sayı ve kalitesi de arttı…

Ünal Karaman, yaptığı değişikliklerle maçın çevrilmesinde önemli bir rol oynadı demek doğru olur…

Seyircinin itici gücü, Trabzonsporlu oyuncuların kazanma isteği maçın sonucunu belirledi aslında…

Kemal Özdeş hoca, Ünal Karaman’ın hamleleri karşısında sessiz kaldı. Orta alanı kaptırdı. İki usta golcüye önlem almak yerine, alan savunmasında ısrar etti…

Burak Yılmaz ve Rodallega sezon başında bu yana en iyi oyunlarını ortaya koydular. İkişer gole imza atarak “boş bırakılmaya gelmez” dedirttiler… İki golcü maçı çeviren isimlerdi. Rodallega’nın ikinci golü ise tam anlamıyla fotoğraflıktı…
Kasımpaşa’nın oyundan düştüğünün en basit göstergesi iki dakika içinde iki gol yemeleriydi. Orta alan ve savunma disiplini bozulunca her şey ev sahibi takım lehine gelişti…

Son haftaların iki kaybedeni tempolu, bol pozisyonlu bir maç sergilediler. Her iki kalede yaşanan fırsatlar heyecanı yükseltti. Ev sahibi takım kazanmaya daha istekliydi. İkinci yarı sergiledikleri oyun kazanmalarına yetti…

KASIMPAŞA KAZANMAK ZORUNDA

Kasımpaşa için tehlike çanları çalıyor demek doğru olur. Son bölümler de oyundan düşüyorlar. Oyuncular arasında ki bağlantı kopuyor. Ayağa iyi pas yaparak, hızlı çıkışları son vuruşlar da ve final paslarında zayıftı…

Kötü gidişi çevirmek zorundalar. Arka arkaya 3 maç kaybetmek iyiye işaret değil… İyi ki ilk maçlarını kazanmışlar. Yoksa, durum daha da kritik olabilirdi…

Bugüne dek, savunma disiplini ile övgü alan Kasımpaşa, yedikleri gollerin analizini yaparak hatalarını daha iyi göreceklerdir…
Son söz; hakem son düdüğü çalana kadar oyunda olmak, yardımlaşma ve teknik hamle gözden geçirilmeli…

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