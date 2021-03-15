İbrahim Yıldız: Kasımpaşa üzülsün mü sevinsin mi?

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kasımpaşa kendi sahasında Konyaspor ile berabere kaldı. Geçen hafta Antalyaspor ile de yine 1-1’lik bir sonuç elde eden İstanbul takımı kazanmak için sahaya çıkmıştı.

Karşılaşmanın genelinde üstün oynayan ev sahibi takım Kasımpaşa, oyun olarak ortaya koyduğu bu üstünlüğü skor olarak gerçekleştiremedi.

Konyaspor, İstanbul’a bir puan için gelmişti. Saha dizilişleri, oyun anlayışları bunu çok net olarak gösteriyordu.

Özellikle ilk 45 dakika Kasımpaşa rakip saha da hatta ceza önünde büyük baskı kurdu. Paslar, dönen toplar sürekli Kasımpaşalı oyuncuların ayağında kaldı. İkili mücadele üstünlüğü, kazanma arzusu ve gol atma çabası ev sahibi takımın isteği olarak ortaya çıktı.

Bu kadar iyi oyuna karşın rakip kale de yaratılan tehlike çok azdı. Üretim yerinde olsa da pozisyon bulmak o kadar kolay olmadı.

Bunun temel nedeni Konyaspor’un iki stoperi özellikle hava toplarında etkiliydiler. Son hamleleri ise daha çabuk ve yerindeydi.

Kasımpaşa getirdiği topları, ceza sahasına taşımakta ve kaleye göndermekte zorlandı. Bu kadar üstün oyuna karşın topun rakip kaleye gidemeyişini sanırız Fuat Çapa da görmüştür. Kenar bekleri oyuna katılma da var gibi gözükseler de, orta yapma konusunda vasattılar.

Bir anlamda ilk yarı yapılan üstün mücadele ve iyi oyun boşa gitti. 45 dakikalık efora yazık oldu açıkçası.

İkinci yarı oyun biraz daha farklılık kazandı. Kontra toplarla pozisyon bulmayı amaçlayan Konyaspor’un bu girişimlerini izledik. Çok da etkili olmasalar da yine de oyuna bir renk kattılar.Kasımpaşa ilk yarıda olduğu gibi yine çok pas yapmayı, rakibini baskı altına almayı sürdürdü. Yapılan değişikliklerle sıkışan oyunu açmak isteyen Fuat hocanın bu hamlesi yerindeydi.

Ancak Yusuf ve Koita değişiklikleri daha önce yapılsa sonuç farklı olabilirdi. Kaldı ki atılan gol de Yusuf’un ortasını gördük. Hatta, bu oyuncu topu ayağına aldığında rakibi fazlasıyla rahatsız etti.

Aslında son 7 dakika maçın en güzel anlarıydı. Önce Konyaspor’un golü, ardından son saniyeler de gelen Kasımpaşa golü maçı inanılmaz bir tempoya taşıdı. Heyecanlı bir maç izledik.

Konyaspor milli piyango çıkmış bir talihli gibi, beklemediği 3 puanla evine dönmeyi hayal ederken bu avantajını koruyamadı.

Kasımpaşa ise kazanacağı bir maçı, kaybetme duygusu içindeyken son saniye de kazanılan golle bir puanla kapattı. Onlar da teselli ikramiyesi ile sevindiler.

Bu oyunla kazanmak ne kadar hakları olsa da üzülecekleri bir maçı berabere bitirdiler. Sevinsinler mi üzülsünler mi? Zor bir soru olarak ortada.

Şurası bir gerçek ki, takım olarak iyi futbol oynuyorlar. Takım ideal bir yapıya kavuşmuş. Bundan sonraki maçları bu oyun anlayışı ile götürebilirlerse bulundukları yerden çok üstlere çıkabilirler. Maç boyunca attıkları 8 kornere karşılık, Konyaspor’un sıfırı çekmesi ilginçti.

Karşılaşmanın en ilginç anı, 21. dakikada kaleci Sehic ile Koomson arasında yaşanan pozisyondu. Topu kaybeden Sehic, bir hamle sonra hatasını düzeltirken Koomson’u düşürdü. İkili arasında ki mücadeleden bir penaltı çıkar mıydı? Zor bir karar. Tartışılır…