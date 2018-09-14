Trabzonspor’a farklı yenilen Galatasaray aldığı galibiyetle seyircisinin gönlünü aldı. Kasımpaşa karşısında ilk yarı zorlanan Sarı-Kırmızılılar, son bölümde gücünü gösterdi…



Aslında gecenin süper adamı Ozan Kabak’tı. Fatih Terim genç oyuncusuna güvenmekte sonuna kadar haklıydı. Ozan hocasını da taraftarını da mutlu ederken bir yıldız gibi parladı…



Kasımpaşa’nın en tehlikeli adamı şüphesiz Trezeguet. Takımın sürükleyicisi. Çok hızlı. Rakiplerini rahat geçiyor. Becerisi yüksek. Ancak, bu özelliklerini sahaya yansıtamadı. Ya da yansıtmasına izin verilmedi. Çünkü, karşısında Ozan diye genç bir çocuk vardı. Sanki yıllardır o formayı giyiyormuş gibiydi. Hatasız oynadı diyebiliriz. Penaltı dışında savunmanın en iyi oyuncusuydu. Yalnız rakibini tutmakla kalmadı, yerinde hamleleri ve soğukkanlılığı ile dikkat çekti. 18 yaşında ki bir genç oyuncunun bu denli üst düzey bir karşılaşmada ortaya koyduğu performans tam anlamıyla muhteşemdi. Galatasaray yalnız bir maç kazanmadı. Aynı zamanda Ozan’ı da kazanmış oldu…



Fatih Terim sahaya farklı bir 11 sürmüştü... Mariano, Ahmet Çalık, Fernando, Onyekuru ve sakat olan Maicon sahada yoktu. Belki de, Şampiyonlar Ligi’ni düşünmüştü Fatih Terim. Yine de Kasımpaşa gibi Süper Lig’in en iyi takımını farklı yenmeyi başarmak önemliydi…



Kasımpaşa ilk yarı maçı koparabilirdi. Kemal Özdeş, Galatasaray’ın bocaladığı dönem olan ilk 45 dakikayı iyi değerlendiremedi. İşler iyi giderken golü bulamamak beklenmeyen skoru getirdi… Galatasaray’a pozisyon vermediler. İkinci bölümde ise tam aksine bir görüntü sergilediler…

Aslında ikinci yarı karşılaşmanın analiz yapılması gereken bölümüydü. İlk golden sonra, savunma disiplini ve oyun yapısı bozulunca arka arkaya goller geldi. Yine de unutulmamalı ki, Muslera’nın kurtarışları ve Diagne’nin son vuruş beceriksizliği Kasımpaşa’yı oyundan düşürdü…



Bugüne kadar kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan Kasımpaşa, gollerin ardından oyundan düşmesinin nedenlerini sorgulamalı. Son dakikaya kadar gol arayan ve atan bir takım olarak gördüğümüz Kasımpaşa’nın bir anda oyundan soğumasını anlamak mümkün değil…



Kemal Özdeş, oyuncularına Galatasaray maçını defalarca izletmeli. Savunma ve orta saha oyuncularının hatalarının nelere mal olduğunu anlamaları için… Oyuna müdahale ve rakibin planını iyi analiz etmekte en önemli ayrıntı olmalı… Hakem Bülent Yıldırım'ın bazı pozisyonlarda ev sahibi takımı kollaması oyunu devam ettirmek adına vermediği fauller dikkat çekti şüphesiz…



Galatasaray’ın tutulmaz çocuğu Rodrigues, maçın en çalışkan oyuncuların başında geldi. İlk yarı Popov kıskacından çıkamayan Rodrigues son bölümde tüm becerisini göstererek iki de güzel gol atmayı başardı…



Emre Akbaba, Milli Takım dönüşü yorgundu. İstenilen performansı gösteremedi. Donk’un iyi oynaması orta alanın dinamik kalmasına neden oldu. Donk, Kasımpaşa’nın pas oyununu engelleyen en önemli oyuncuydu…



Kasımpaşa’dan liderliği alan Galatasaray, sahasında kolay kolay maç vermek bir yana, farklı skor elde etmeyi sağlayan bir ekip olduğunu gösterdi. Kasımpaşa gibi bir takıma 4 gol atmak kolay değil. Sarı-Kırmızılıların bu sezon en önemli farkı burada. Deplasmanda kolay gol yiyen bir savunmayı değiştirip, hataya yapmayan bir dörtlü oluşturmuşlar. Üstelik, her an gol atabilecek istek ve beceriye sahipler… Bundan sonraki maçlarda da Galatasaray’ın çok gollü maçlarına tanık olacağız…

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