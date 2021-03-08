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İbrahim Yıldız: Kaybedilen 5 puanı çok arayacaklar

Galatasaray, Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Kaybedilen 5 puanı çok arayacaklar

Ankaragücü maçı yenilgisinden sonra Sivasspor beraberliği Galatasaray adına büyük kayıp. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kayıpları ve daha önemlisi hataları yapmaması gerekir.

Yenilen iki gol de savunma hatasından geldi. Linnes’in verdiği gollük pas ve taç atışından gelen topun ağlara gitmesi düşündürücüdür.

Bu düzeyde bir takımın bu tür golleri yememesi düşünülür.

Fatih Terim ve futbolcular maç sonrası sahanın kötü oluşunu dile getirirken çok haklıydılar. Bu zemin kaliteli futbola ciddi bir engel. Teknik takımların pas oranını düşürür. Kaybedilen iki puanı tek başına zemine bağlamak ne kadar gerçekçi? Bunun da tartışılmasında yarar var.

Beşiktaş’ın kazanarak puanını 60’a çıkardığı bir hafta da kazanmak bir zorunluluktu. Ne var ki bu gerçekleşmedi.

Oyunun ilk yarısı Galatasaray’ın iyi oynadığı hatta çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ancak bu yarı yenilen iki golü de unutmayalım.

Fatih Terim son yenilgi sonrası takımda değişiklikler yapmıştı. 6 oyuncu bu maçta yoktu. Mustafa’nın cezalı oluşu ise en önemli eksik olarak gözüktü. Nedenine gelince, Mustafa’nın farklı özellikleri olduğu bir gerçek. En azından her fırsatta toplara çok iyi vuruyor. Hava toplarında ise üstünlüğü söz konusu.

Uzun süredir oynamayan Falcao, attığı iki golle görevini yaptı. İlk goldeki vuruşu tam bir golcü vuruşuydu.

Aslında takım savunma dışında iyi mücadele etti. Yeterince pozisyon buldu. Coşku ve istek vardı. Alınan beraberlik şok etkisi yaptı diyebiliriz. Maçın tam olarak tanımı, oyun iyi skor kötüydü.

Sonuca bakıp, Galatasaray’ın kötü oynadığını söylemek haksızlık olur. Bazı maçlar vardır, oynarsınız ancak gol olmaz. Bu maçta biraz öyleydi. Son anlarda yaşanan krambol anlarında topun ağlara gitmemesi futbol şansıyla açıklanabilir ancak.

Onyekuru, Babel işi işler yaptılar. Kalabalık savunmayı açmak zor olunca istenilen skor elde edilemedi.

Şunu da vurgulamak gerekir; Sivasspor iyi top yapan, diri bir takım. Mücadele gücü yüksek. Oyunu çirkinleştirmeden açık bir futbol oynadılar. Tehlikeli oyuncuları var. Kaleci Ali Şaşal günündeydi. Son dakikalarda yaptığı üstü üste kurtarışlar maça damga vurdu. Gecenin öne çıkan isimlerinden oldu.

Fatih Terim zeminin kötü oluşunun kendilerini zorlayacağını vurgularken, şu ayrıntıyı atlıyor sanırız. Yüksek toplarda rakibin sıkıntı yaşadığını herkes gibi görmüştür. Son anlarda bunu yaşadık. Biraz daha bu taktiği deneyebilirlerdi. Ceza sahasında ağlara gitmeyen topun zeminle ne alakası var diye sormak gerekir.

Vuruş becerisi, telaş ve kalabalık savunma galibiyet golünün atılmasını engelleyen en önemli faktörler olarak ortaya çıktı.

Hakem Ali Şansalan, maçın önüne geçti. Onyekuru’ya yapılan hareke kırmızı kart vermeliydi. Faul dahi çalmadı. 59. dakika Sivasspor 10 kişi kalabilirdi. Ayrıca faul kararlarından Sivassporlu oyuncuların itirazları yabana atılacak gibi değil. Daha dikkatli olmalıydı. VAR hakemleri de aynı dikkatsizlik içerisindeydiler. Sivasspor’un kontratağını yanlış kararla kesti. Marcao’nun hakeme vücutla yaptığı temas ikinci sarı kartı ve dolayısıyla kırmızıyı gerektirirdi. Yani verilmeyen iki kırmızı kart vardı.

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