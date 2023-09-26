İbrahim Yıldız: Laubalilikten başka bir şey değil! - Galatasaray Haberleri

İbrahim Yıldız: Laubalilikten başka bir şey değil! - Galatasaray Haberleri

İbrahim Yıldız: Laubalilikten başka bir şey değil! Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasından Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen maçta İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi kaleme aldı

Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor’u Icardi'nin golüyle yenerken, ilginç bir penaltı atışına tanık olduk.

Karşılaşmaya iyi başlayan, rakibi kendi sahasına hapseden Sarı-Kırmızılı takım maç boyunca ciddi gol pozisyonlarına girdi.

Ancak, bu fırsatları cömertçe harcayınca beklenilen goller gelmedi.

Maçın 35.dakikasında kazanılan penaltı atışı ise kolay kolay unutulmayacaktır. Süper Lig’de belki de ilk kez gördüğümüz bir atış izledik.

Penaltıyı kullanmak için Kerem Aktürkoğlu topun başına geldi, pas verdi, geriden gelen Icardi’nin vuruşu yandan dışarı gitti.

Futbolcular ve teknik kadroyu şaşkınlık içerisinde bırakan bu vuruş, taraftarı da fazlasıyla şaşırtan ilginç bir pozisyon olarak akılda kaldı.

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Aslında yapılan bu hareket laubalilikten başka bir şey değildi.

Öncelikle rakibe saygısızlıktı. Sonra, sanki maç farklı bir skorla sürüyormuşçasına lakayıt, ciddiyetten uzak bir davranıştı. Karşılaşma 0-0 iken yapılan bu vuruşa en çok da teknik direktör

Okan Buruk üzüldü şüphesiz.

Galatasaraylı oyuncular maçı hafife almıştı. Nasıl olsa kazanırız düşüncesi apaçık kendini gösteriyordu.

İlginç penaltı vuruşunda topu dışarı atan Icardi, yine Kerem Aktürkoğlu’nun pasını bu kez direğin dibinden ağlara göndererek kendini affettirdi.

Bu maçtan çıkarılacak çok ders olduğu bir gerçek.

Sarı-Kırmızılılar hafta sonu Ankaragücü ardından Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacak. İstanbulspor maçında ki performans bu iki zor mücadele öncesi herkesi düşündürüyordur elbette.

Karşılaşmanın tamamında oyun üstünlüğü, topla oynama Galatasaray’ın lehineydi.

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7’si isabetli 14 şut attılar. Mertens ve Kerem Demirbay’ın direkten dönen şutları vardı.

İstanbulspor kalecisi Jensen’in 6 kurtarışını da göz önüne alırsak, skorun çok daha farklı olması beklendi doğal olarak.

Temposuz, mücadele gücü düşük, oyuncuların isteksiz görünümümde geçen 90 dakika süresince Mertens, Tete ve Torreira performansları ile öne çıktılar.

İstanbulspor, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. Sahaya teknik direktörsüz çıktılar.

Geçen sezona göre daha güçsüzler. İkili mücadelede yoktular. Pas hataları çok fazlaydı. Koruma amaçlı bir oyun anlayışları vardı. Kontra atakla sonuca gitmek istediler.

Kötü oyunlarına rağmen 3 net gol pozisyonu yakaladılar.

Ligde kalmak adına bu oyunun yetersiz olduğu ortada. Savunma yaparak bir maçı bitirmek çok zor. Üstelik Galatasaray gibi üst düzey oyunculara sahip takımdan puan almak mucize gibi bir şey.

Unutulmaması gereken ise, zorluk derecesi düşük bir maçı tek golle bitiren Galatasaray’a rehavet pahalıya mal olabilir.