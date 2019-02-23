Altı maç sıfır puan. Neresinden bakarsanız bakın büyük bir başarısızlık söz konusu…

İçeri de, dışarı da yenilmeyi sürdürüyor Kasımpaşa. Şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız. Anlamak gerçekten zor Kasımpaşa’nın şu anda ki ortaya koyduğu performansı…

İlk yarı toplanan puanlar olmasa, düşmeye en yakın takım diyebiliriz.

Hiç kimse, “ o zaman 20 gol atan Diagne vardı” diyerek sorumluluktan kaçamaz. Tek bir oyuncunun olmayışı ile açıklanamayacak bir kötü gidiş ortada…

Günümüz futbolu güce ve mücadeleye dayanan bir oyun içeriyor. Eliniz de çok teknik oyuncular olduğunda başka bir sistem uygulanabilir. Bu eksiklikler söz konusu ise, oyun planı yeniden yapılır…

Son 6 maç izlediğimiz Kasımpaşa bir adım ileri gideceğine sürekli geriye gidiyor. Kötü demek bile az bu futbol anlayışına…

Futbol aklı denilen düşünce ve yaratıcılık yerini “vurdumduymazlığa” bırakmış ne yazık ki…

Kasımpaşa semt takımı olabilir. Taraftarı az diyebiliriz. Tüm bu eleştirilerin yanı sıra artılarını da görmek gerekiyor. Üst sıraları zorlayan, şampiyonluk iddiasında ki takımlardan daha iyi koşulların futbolculara ve teknik ekibe sunulduğunun altını kalın bir çizgiyle çizmekte fayda var.

Üstelik bu takımın daha önceki aldığı sonuçlar, oynadığı oyun biliniyor.

Artık 10 kişi kalmanın büyük bir eksiklik olduğunu söylemek hatayı ve kötülüğü örtmekten başka bir şey olmadığını biliyoruz.

Eksik takımların, rakipleri için daha tehlikeli olduğu gerçeği ortada.

KAZANAMIYORSAN KAYBETME

Bunun için kazanma arzusu, pes etmeme duygusu ve var olma bilincinin içselleştirilmesi gerekiyor.

Tüm bunların Kasımpaşa’da olduğunu söylemek gerçekten zor. Öncelikle tek bir taktik anlayışının artık iflas ettiği ortada.

Trezeguet endeksli oyun anlayışı işlemiyor. Rakip takımlar bu oyuncuyu oynatmadığında Kasımpaşa’nın “pes edeceğini” biliyorlar.

Bu anlamda Mustafa Denizli, elindeki kadroyla ne yapacağını bir kez daha masaya yatırmalı.

Savunma güvenliğini yeniden kurgulayarak, öncelikle gol yemeden bir puanı cebe koyma hesaplarını iyi yapmalılar. Sonra kontra toplarla skor aranmalı.

İzlediğimiz maçlar da gördüğümüz bir gerçek, saha için organizasyonlarda sorun olduğu. Savunma önünde yer alan stoperlerin top kayıplarında nasıl pozisyon alacakları belirsiz. Alan daraltma yok. Rakibi takip, fiziksel müdahale yapılmıyor. Futbol güce dayalı bir oyun ise, bunu göstermek gerekmiyor mu? Rakip oyuncuların en rahat maçları şüphesiz Kasımpaşa ile oynadıkları karşılaşmalar. Pres,baskının nasıl yapılacağı unutulmuş. Faul yapmadan da top kazanma stratejisi olmalı…

Mustafa Denizli bilgi ve birikimi tartışılmayacak bir teknik adam. Oyuncularına daha fazla mücadeleyi anlatırken, saha içi taktiksel planı da iyi anlatmalı…

A.Alanyaspor karşılaşmasına iyi başlayan ancak atakları sonuçlandırma sorunu yaşayan Kasımpaşa 3 gol yiyerek Süper Lig’in en çok gol yiyen takımı olma liderliğini yine sürdürdü…

İtalyan kaleci Scuffet’in en az yediği gol kadar kurtardıklarını da belirtelim…

Çok iyi oynayıp, yenilmek elbette futbolun içerisinde olan varsayımlar. Kasımpaşa’nın iyi oynadığını söylemek mümkün mü?..

Tehlike bağıra bağıra geliyorum diyor. Böyle giderse, düşme riski yaşayan takımların başında gelecek Kasımpaşa. Bu nedenle, artık bir şeyler yapma zamanı…

ORTA HAKEM KARARLARI SONUCA ETKİ YAPTI

Karşılaşmanın orta hakemi Abdülkadir Bitigen kötü bir maç yönetti. A.Alanyaspor’un ilk golünde ofsayt vardı. VAR’a giderek golü verdi. Kırmızı kart bence tartışılır. Arkadan bir hamle söz konusu. Bu hareket kasıt içeriyor mu? Ya da sertlik derecesi rakibi sakatlayabilecek miydi? Kırmızı kart çok ağır bir karar dı. Yine Trezeguet’in ceza sahasına girerken engellenmesini nasıl yorumlayacağız. Aynı pozisyon orta alanda olsa faul veriliyor. Peki, Kasımpaşa’nın avantaj elde edeceği bu harekete neden göz yumuldu?

Düşenin dostu olmaz derler. Kasımpaşa’yı hakemler de kafalarında böyle mi konumlandırıyorlar? Daha adaletli davranmaları gerekmiyor mu? Basit gibi gözüken bu kararlar maçın sonucu net biçim de etkiliyor görüldüğü gibi…