İbrahim Yıldız: Rahat galibiyet
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi. Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi
Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası, Başakşehir maçını kazanan Galatasaray ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk rotasyona giderek, Kopenhag maçında oynayan ekipten 5 kişiyi kulübeye çekti.
Beklentinin aksine, rakibinden daha diri bir görünüm veren Sarı-Kırmızılılar önde baskı yaparak rakibine oyun kurma şansı vermedi. Galatasaray maç boyunca hakimiyeti elinde tuttu. Tempoyu istediği gibi ayarladı. Kazanma adına istediklerini yerine getirdiler. Yıldız oyuncuların bir maçın skorunu nasıl değiştireceklerini de bir kez daha gördük.
Okan Buruk, Başakşehir’in daha atak oynayacağını düşünerek önlemlerini almıştı. Üstelik Başakşehir eski gücünden çok uzaktaydı. Bunu da göz önüne aldığımızda zor olmayan, hatta kolay bir 90 dakika oldu Galatasaray adına.
Sanchez-Abdülkerim ikilisi rakiplerine göz açtırmadı. Özellikle Sanchez çok iyi bir oyun çıkardı. Rakibine yakın oynadı. Hava toplarında etkiliydi. Topu oyuna sokması, ayaklarını iyi kullanması, basit oyunu güven verdi.
Karşılaşmanın öne çıkan isimleri Boey ile Torreira oldu. Boey, sezon başından bu yana üstün performansını sürdürüyor. Galatasaray adına büyük kazanç.
Savunma dışında ofansa yaptığı katkılar rakip adına büyük sıkıntı yarattı. Yeni transfer Ziyech attığı golle siftah yaparken, ofansif olarak üstün bir oyuncu olduğunu gösterdi. Tek sorun savunmaya yardım konusunda cimriydi. Geriye gelmeyi, top kapmayı sevmeyen bir oyuncu. Ancak topla buluştuğunda her an tehlike yaratacak özelliklere sahip.
Tete yine çok hareketliydi. Sürekli şutu düşünmesi, fırsatçılığı ve attığı ara paslar tam bir usta işiydi. İkinci yarı yapılan değişiklikler takımın diri kalmasına neden oldu. Kopenhag maçında eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Penaltıyı yaratan isim oldu.
Başakşehir adına işler iyi gitmiyor. Yavaş top oynuyorlar. Galatasaray gibi üstelik yorgun bir takıma karşın mücadele gücü zayıf kaldı. Kazanma adına önemli pozisyonlar bulamadılar. Temposu düşük, yıldız oyuncuların sonucu belirlediği düşük performanslı bir maç izledik. Galatasaray, zorlanmadan 3 puanı alırken elindeki geniş kadronun ne denli önemli olduğunu da kanıtlamış oldu.