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İbrahim Yıldız: Şampiyonluk oyunu

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında zorlu Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve şampyionluğa doğru bir adım daha attı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Şampiyonluk oyunu

Beşiktaş tam gaz gidiyor. Rakiplerinin puan kaybetmesini beklediği Rize deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Çok zor virajı atlatan siyah-beyazlılar hedefe gittikçe yaklaştı. Şimdi önlerinde çok önemli bir maç var. Galatasaray karşılaşması şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecektir.

Sergen Yalçın, Rizespor maçına çıkarken endişeliydi. İleri uçtaki daralan rotasyon, Sergen hocanın uykularını kaçırıyordu. Aboubakar, Cenk yoktu. Larin ise sakatlık sorunu yaşıyordu. İlk 11'de yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 3 golcüsünün olmayışı ciddi bir kayıptı. Bu travmayı gidermek için oyun planında değişiklik yapan Sergen hoca, oyuncularına öncelikle kaleyi gören şutu atsın talimatı vermişti. Henüz oyunun başında bu şutları gördük. Ardından diğerleri geldi. Karşılaşma süresince 16 şut atan Beşiktaş 9'unda isabet sağladı. Rizespor kalecisi Gökhan kalesinde devleşti bir anlamda. İlk yarı müthiş kurtarışlar yaptı.

Siyah-beyazlılar ilk yarı çok üstün oynadı. Maç tamamen Rizespor sahasında geçti. Hatta Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'e hiç top gelmedi. İki golün sayılmadığını da göz önüne alırsak müthiş bir baskıdan söz etmek mümkün. Bu baskıya rağmen ilk yarıda tek gol olması da ilginç. Rizespor kalecisinin hakkını verelim. İlk yarıda farkı tek başına önledi.

İkinci yarı oyun değişti. Özellikle maç 3-0 olunca Rizesporlu oyuncular uyandılar bir anlamda, toparlandılar. Maçın sonlarına doğru bir dakikada iki gol attılar. Bu nedenle son 10 dakika Beşiktaş adına çok zor geçti.

Şurası bir gerçek ki, Beşiktaş şampiyonluğa inanmış. Oynadıkları oyun bunu gösteriyor. İstek, inanç, coşku ne ararsan var. Eksik falan hiç etkilemiyor. Golü atacak başkaları çıkıyor piyasaya. Örneğin Gökhan Töre. Harika bir gol attı. Bu gol maçı bitiren goldü bence. Tecrübeli oyuncu golcüler yoksa ben varım dercesine ustalığını gösterdi. Tıpkı Nkoudou ve Ghezzal gibi. Beşiktaş bu istek ve inançla amaca herkesten çok daha yakın.

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