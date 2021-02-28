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İbrahim Yıldız: Sen neymişsin be Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Sen neymişsin be Fenerbahçe!

Fenerbahçe adına çok önemli bir maçtı Trabzonspor karşılaşması. Göztepe’ye yenilince eleştiren, hatta bu takımdan “Bir şey olmaz” diyenler çoğunluktaydı.

Teknik direktör Erol Bulut’un hemen görevden alınmasını isteyenler de vardı. Oyun beğenilmiyor, alınan sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyordu.

Bu nedenle Trabzonspor karşılaşması “var olma” mücadelesiydi.

Takımın büyük baskı altında olduğu bir gerçekti. Tıpkı Erol Bulut’un olduğu gibi.

Genel kanı, Trabzonspor rahat kazanır şeklindeydi.

Maç kadroları açıklandığında şaşırdık elbette. Caner’in kadro dışı kalmasıyla birlikte, Novak bu bölgede görev alır diye bekleniyordu. Fakat Erol Bulut çok radikal bir karar almış. Atilla’yı buraya monte etti. Üstüne Ozan yedekler arasındaydı. Mert Hakan- Sosa ikilisi orta sahadaydılar.

Oyun başladığında, bambaşka bir oyun izlemeye başladık. Sahada Fenerbahçe vardı. Topu oynatıyorlar, rakip alanda üstünlük kurmuşlar, pozisyonlar buluyorlardı.

Şaşırtıcı bir durumdu.

Açıkçası Erol Bulut, yaptığı bu değişikliklerle hem oyunu hem de skoru almasını başardı.

Öyle bir ilk yarı izledik ki, 40 dakika harika bir performans ve oyun vardı. Bu yarıda Mert Hakan, Pelkas, Atilla, Thiam, Serdar ve Mesut’un gol girişimlerine tanıklık ettik. Trabzonspor kalecisi Uğurcan kalesinde devleşerek takımını farklı bir yenilgiden kurtardı.

Karşılaşma süresince Fenerbahç e’nin 6, Trabzonspor’un 1 gol girişimi vardı. Bu istatistik sarı-lacivertlilerin oyun üstünlüğünü gösteriyor. Özellikle ilk yarı Fenerbahçe rakibini sahasından çıkarmadı. Ev sahibi takım 46. dakika bir pozisyon bulabildi.
Bu oyun en çok da taraftarı sevindirdi, hatta umutlandırdı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kazanmayı seviyor. Kazanılan 32 puan bunun en net göstergesi. Maç boyunca sakin kaldılar. Kontrollü oynadılar. Savunma oldukça dikkatliydi. 8 isabetli şuta karşılık, Trabzonspor’un bir isabetli şutu vardı. Bu performans maçın neden kazanıldığının ifadesidir aslında.

İki takım adına büyük önem taşıyan maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğunu kanıtladı. Trabzonspor beklenilenin aksine çok kötü oynadı. Forvette bir tek Nwakaeme bir şeyler yapmak istedi. O da son anlarda ortaya çıktı. Gökhan tecrübesi ile rakibini iyi marke etti. Arkadaşları da yardım ettiler. Aslında takım olarak iyi alan kapatıp, oyun kurmalarına izin vermediler.

Sarı-lacivertliler 3 puandan fazlasını aldılar diyebiliriz. Hatta Fenerbahçe adına lig yeniden başladı. Karanlık hava dağıldı. Bu galibiyet Fenerbahçe’ye büyük moral oldu.

Sezonun en iyi maçlarından birini sergileyen Fenerbahçe topa daha çok sahip olarak oyun üstünlüğünü rakibine vermedi.

Atilla, Sosa, Mert Hakan, Gökhan çok iyi maç çıkardılar. Kaleci Uğurcan da iyi oynayanlar arasındaydı. Altay’ın ciddi bir kurtarışı olmadı. Bu da şunu gösteriyor. Beklentinin çok üzerinde bir oyun sergileyen Fenerbahçe şaşırttı.

Erol Bulut, Mesut’u oyundan alırken yerinde bir karar verdi. Yorulmuştu. Önümüzdeki haftalarda İrfan Can’ın da takıma katılmasıyla orta alanda ciddi bir güçlenme göreceğiz. Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can’dan iyi bir orta saha kurmak zor olmayacaktır.

Maçın en ilginç anı ise son dakikada üç Fenerbahçeli oyuncunun kaleciyle karşı karşı kaldıklarında topu dışarı atmaları oldu.

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