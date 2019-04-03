Kupa’nın yarı final ilk maçına taraftarın tepkisi damga vurdu. Galatasaray yönetiminin ibra edilmemesi ile başlayan tartışma sahaya da yansıdı…

Başkan Mustafa Cengiz’e büyük destek veren taraftarların açtıkları pankartlar dikkat çekti…

“Tüzük değiştirilsin”, “Taraftar bütünleşsin”, “ Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor” yazılı pankartlar kongre üyelerine mesaj veriyordu…

Anlaşılıyor ki, Sarı-Kırmızılı taraftarlar son gelişmelerden rahatsız. Liseli ayrımına karşı bir duruş sergiliyorlar. Birlikte olmanın önemini vurgulayarak, yönetimde barışı istiyorlar…

Anlayan anlar. Bu tepki ya da talep Galatasaray’ın iyiliğini istiyor elbette…

Ciddi sıkıntılar içerisinde olan Galatasaray’ın bu kısır döngüden kurtulması gerekiyor. Amaç, kulübün başarısı ve iyiliği olduğuna göre çok da anlaşılmayan bir durum yok diyebiliriz…

LİGE VERİLEN ARA YARAMAMIŞ

Milli maçlar nedeniyle lig maçları oynanmadı. Takımların toparlanmaları, sakatların iyileşmesi adına olumlu gibi gözüken bu ara Galatasaray’a fazla yaramamış…

E.Y. Malatyaspor’u kendi sahasında ağırlayan Sarı-Kırmızılı takım baskılı bir oyun sergiledi maç süresince.

Ne var ki, Türkiye Kupası ilk maçını istedikleri gibi bitiremediler…

Oyunun genelinde topa daha çok sahip olma, sonuç alma adına yeterli olmadı. Rakip ceza sahasına girme sorunu yaşanmamasına rağmen son vuruşlar yetersizdi.

Bir anlam da golcüler sanki tatilden dönmemiş gibiydi. Final vuruşu olmayınca gol de olmadı…