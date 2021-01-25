Beşiktaş kazanmayı sürdüdürüyor.

Karagümrük maçında oynadığı üstün oyunun bir benzerini Göztepe karşısında yinelediler. Siyah-Beyazlılar aldıkları 3 puanla Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamladılar.

Sezona başlarken, eksik oyuncular bir yana yetersiz kadro yorumları yapılıyordu. O takım yaptığı bir iki takviye ile bugün en iyi futbol oynayan bir ekip olmayı başardı.

Bu başarıda elbette Sergen Yalçın’ın büyük katkısı var. En önemli ayrıntı herkesin dikkatini çekiyordur. Oynayan oynamayan tüm oyuncuların hazır olmaları ve oyuna büyük katkı sunmaları. Başarının en somut göstergesi.

Göztepe çok iyi kontratağa çıkan takımlardan birisi. Hızlı oyunculara sahipler. Rakibin arkasına iyi kaçıyorlar. Bu özelliklerini bir kez daha gördük.

Sergen Yalçın, rakibin bu taktiğini durdurmak için baskıyı önde kurmayı yeğledi. Hatta öyle bir pres yaptılar ki, Göztepe oyun kurmak bir yana, pas yapacak fırsat bile bulamadı.

Siyah-Beyazlı takımın kıskanılacak bir başka özelliği pas yüzdesinin yüksekliği ve hatasız oynamaları. Mücadeleden yılmayan, coşkulu oynayan, son ana kadar golü kovalayan bilince sahipler.

Sergen Yalçın, ikinci yarı çok yerinde değişiklikler yaparak maçın sonucunu etkiledi diyebiliriz. Uzun süredir takımda yer almayan, hatta formanın aslanın ağzında olduğunu anlayan Ljajic, bir döndü tam döndü. Attığı gol tam bir teknik oyuncu becerisiydi. Bu gol Göztepe kilidini açan en önemli vuruş oldu.

Daha sonra oyuna giren Gökhan Töre, N’Koudou ve Dorukhan performansları ile dikkat çekti. İkinci golün pasını veren Gökhan artık bu takımın bir parçası olduğunu kanıtladı.

Pas rekorunun kırıldığı, topla oynama oranının yüzde 70’lerin üzerinde olduğu istatistik Beşiktaş’ın gücünü gösteriyor.

İlk yarının tamamı Göztepe yarı alanında oynandı. Bu kadar baskıya rağmen golü yiyen Beşiktaş oldu. İlk yarıyı yenik kapayan Siyah-Beyazlılar ikinci yarı maçı kazanmayı başardı. Usta ayakları ve takım olarak yüksek performans galibiyeti getirdi. Tartışmasız ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Yüksek oyun, kazanma alışkanlığı doğal olarak oyuncuları da motive ediyor. Oyuncuların her biri takıma girmek için büyük çaba içerisinde. Bu olgu Beşiktaş adına büyük avantaj.

Göztepe takımının penaltı yakınması haksız değil. Oyun 1-1 giderken kaleci Ersin’in Halil’e yaptığı hareket penaltıydı. VAR burada devreye girmedi. Kaldı ki, penaltı verilse de Beşiktaş maçı alacak güçlü oyunu sahaya koymuştu.

ERSİN’İN BÜYÜK BAŞARISI

Karşılaşmanın kazanılmasında büyük rolü olan kaleci Ersin, genç ve tecrübesiz olmasına karşın her geç en gün parlayan bir yıldız olma yönünde ilerliyor. Önemli kurtarışlar yaptı. Karşı karşıya rakibin ayağından çeldiği top çok ustacaydı.

20 yaşındaki Ersin, şu anda gol krallığına giden Aboubakar’la aynı takımda oynamanın gururunu yaşıyor şüphesiz. Kale arkasında top toplayıcılık yapan bu çocuk, şimdi takımın kalesini koruyor.

Tam da nereden nereye denilecek bir durum. Aboubakar, Benfica’ya gol attığında top toplayıcı olarak sevinen Ersin, bugün şampiyonluğa oynayan takımın bir parçası oldu.

Kendisine güvenenleri yanıltmayan bu genç kaleci, geleceğin önemli bir yıldızı olacak elbette. Futbola sevdalı binlerce genç Ersin’in hikayesini iyi analiz etsinler. Büyük takım forması o kadar da uzak değil.