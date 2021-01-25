Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

İbrahim Yıldız: Top toplayıcılıktan kaleye

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Top toplayıcılıktan kaleye

Beşiktaş kazanmayı sürdüdürüyor.

Karagümrük maçında oynadığı üstün oyunun bir benzerini Göztepe karşısında yinelediler. Siyah-Beyazlılar aldıkları 3 puanla Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamladılar.

Sezona başlarken, eksik oyuncular bir yana yetersiz kadro yorumları yapılıyordu. O takım yaptığı bir iki takviye ile bugün en iyi futbol oynayan bir ekip olmayı başardı.

Bu başarıda elbette Sergen Yalçın’ın büyük katkısı var. En önemli ayrıntı herkesin dikkatini çekiyordur. Oynayan oynamayan tüm oyuncuların hazır olmaları ve oyuna büyük katkı sunmaları. Başarının en somut göstergesi.

Göztepe çok iyi kontratağa çıkan takımlardan birisi. Hızlı oyunculara sahipler. Rakibin arkasına iyi kaçıyorlar. Bu özelliklerini bir kez daha gördük.

Sergen Yalçın, rakibin bu taktiğini durdurmak için baskıyı önde kurmayı yeğledi. Hatta öyle bir pres yaptılar ki, Göztepe oyun kurmak bir yana, pas yapacak fırsat bile bulamadı.

Siyah-Beyazlı takımın kıskanılacak bir başka özelliği pas yüzdesinin yüksekliği ve hatasız oynamaları. Mücadeleden yılmayan, coşkulu oynayan, son ana kadar golü kovalayan bilince sahipler.

Sergen Yalçın, ikinci yarı çok yerinde değişiklikler yaparak maçın sonucunu etkiledi diyebiliriz. Uzun süredir takımda yer almayan, hatta formanın aslanın ağzında olduğunu anlayan Ljajic, bir döndü tam döndü. Attığı gol tam bir teknik oyuncu becerisiydi. Bu gol Göztepe kilidini açan en önemli vuruş oldu.

Daha sonra oyuna giren Gökhan Töre, N’Koudou ve Dorukhan performansları ile dikkat çekti. İkinci golün pasını veren Gökhan artık bu takımın bir parçası olduğunu kanıtladı.

Pas rekorunun kırıldığı, topla oynama oranının yüzde 70’lerin üzerinde olduğu istatistik Beşiktaş’ın gücünü gösteriyor.

İlk yarının tamamı Göztepe yarı alanında oynandı. Bu kadar baskıya rağmen golü yiyen Beşiktaş oldu. İlk yarıyı yenik kapayan Siyah-Beyazlılar ikinci yarı maçı kazanmayı başardı. Usta ayakları ve takım olarak yüksek performans galibiyeti getirdi. Tartışmasız ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Yüksek oyun, kazanma alışkanlığı doğal olarak oyuncuları da motive ediyor. Oyuncuların her biri takıma girmek için büyük çaba içerisinde. Bu olgu Beşiktaş adına büyük avantaj.

Göztepe takımının penaltı yakınması haksız değil. Oyun 1-1 giderken kaleci Ersin’in Halil’e yaptığı hareket penaltıydı. VAR burada devreye girmedi. Kaldı ki, penaltı verilse de Beşiktaş maçı alacak güçlü oyunu sahaya koymuştu.

ERSİN’İN BÜYÜK BAŞARISI

Karşılaşmanın kazanılmasında büyük rolü olan kaleci Ersin, genç ve tecrübesiz olmasına karşın her geç en gün parlayan bir yıldız olma yönünde ilerliyor. Önemli kurtarışlar yaptı. Karşı karşıya rakibin ayağından çeldiği top çok ustacaydı.

20 yaşındaki Ersin, şu anda gol krallığına giden Aboubakar’la aynı takımda oynamanın gururunu yaşıyor şüphesiz. Kale arkasında top toplayıcılık yapan bu çocuk, şimdi takımın kalesini koruyor.

Tam da nereden nereye denilecek bir durum. Aboubakar, Benfica’ya gol attığında top toplayıcı olarak sevinen Ersin, bugün şampiyonluğa oynayan takımın bir parçası oldu.

Kendisine güvenenleri yanıltmayan bu genç kaleci, geleceğin önemli bir yıldızı olacak elbette. Futbola sevdalı binlerce genç Ersin’in hikayesini iyi analiz etsinler. Büyük takım forması o kadar da uzak değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN - BJK maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar...
FUTBOLKartal geri döndü!
Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL88'de gelen zafer!
Son dakika haberi | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme imzalandı
FUTBOLMesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mesut Özil'e mesaj!
FUTBOLYıldızlardan Mesut'a mesaj var!
Mesut Özil idmanda!
FUTBOLMesut idmanda!
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Galatasaray ilk 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLTerim kararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı muhtemel 11'ler -Spor Haberleri
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
FUTBOLBaşkan açıkladı: Galatasaray ile görüştük
Bilal Ceylan Beşiktaş'ta - Transfer haberleri
FUTBOLGenç sağ bek Beşiktaş'ta!
Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü
FUTBOLFutbolcuları taşıyan uçak düştü!