Gençleşen Trabzonspor farkını ortaya koydu…

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirenin Bordo-Mavililer olduğunu gördük…

Seyircisi önünde Antalyaspor’u farklı yenerek Avrupa iddiasını da sürdürdü. Puanını 46’ya çıkaran Trabzonspor üst sıralardan kolay, kolay kopmayacağını da kanıtladı…

Genç oyuncularla elde edilen başarı elbette değerliydi. Üstelik kadrosunda yerli futbolcu sayısının çokluğu büyük avantaj. Sürekli dile getirdiğimiz gibi, Trabzonspor kendi çocukları ile daha başarılı olacaktır. Futbol kenti olarak bilinen Trabzonspor altyapı oyuncuları ile bambaşka bir görüntü veriyor. Mücadele gücü yüksek oyun taraftarı mutlu ederken, kendi çocuklarını sahada görmeleri bu mutluluklarını daha da anlamlı kılıyor…

Üstelik bu “çocuklar” çok çabuk olgunlaştı, hızla büyüdüler…

Oyuna iyi başlayan Antalyaspor oldu. Trabzonspor’un kendi sahasından çıkarken yaptığı hataları iyi değerlendirdiler. İlk golü de böyle bir hata sonucu elde ettiler. Ardından direkten dönen top belki de maçın dönüm noktasıydı…

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle berabere bittiğinde, Antalya daha fazla pozisyon bularak dikkat çekti…

İkinci yarı, farklı bir senaryo vardı Trabzonspor adına. Orta alanı kontrol eden Bordo-Mavililer, pas oyununu büyük bir başarı ile gerçekleştirdiler. Antalyaspor’un oyundan düşüşü, baskıya karşı veremeyişi, arka arkaya gelen golleri engelleyemedi…

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyunun her alanında pres yapılmasını isterken ne denli haklı olduğunu kanıtladı. Kazanılan toplar önemli pozisyonları neden oldu. Son vuruşların iyi oluşu skoru farklı yapan önemli faktördü…

Bülent Korkmaz’ın ikinci yarı yaptığı hamleler oyunu tutmaya yetmedi. Daha etkili bir Antalyaspor beklenirken, oynanan oyun şaşırttı…

Karşılaşmanın bütününe bakıldığın da Nwakaeme öne çıkan bir isimdi. Yusuf, Abdülkadir, Olcay diğerlerine göre daha etkiliydiler. Son dakikalarda atılan gol genç oyuncu Murat’ın çok şık vuruşu ile geldi. Murat adına ve genç oyuncuları sahaya süren Ünal Karaman adına bu golün anlamı oldukça farklıydı gerçekten…

4 gol atmayı başaran Trabzonspor, lig zirvesini zorluyor. Ara transfer de “yasak” nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Bordo-Mavililer, iyi ki bu yasağı yaşamışlar diyebiliriz. Genç oyunculara şans verildiğinde nelerin olacağını bir kez daha gördük. Önümüzdeki yıllar vitrinde daha çok göreceğimiz Trabzonlu gençler, futbolumuzun geleceğinin aydınlık olduğunu da gösterdi…

Bütün takımlar bu konuda daha cesaretli olursa, yabancılara verilen ve boşa giden paralardan kurtulacaklar…

Bugün mali çıkmazda olan takımlarımız, yılların birikimi olan borç sorununu aşmaya çalışıyor. Artık, büyük paralar harcama lüksü yok. Her kötülükten bir iyilik çıkar. Sahalar da bu kadar genç oyuncu görmemize neden olan finansal çıkmaza neredeyse sevineceğiz!