Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu’ya saygı duruşu ile başlayan maçın gülen tarafı Trabzonspor oldu…
Can Bartu için ne yazılsa azdır aslında. Yalnız Türkiye’de değil, dünyada bir başka örneği olmayan özelliklere sahipti. Futbol ve basketbol Milli Takımlarında oynayan, hatta futbol maçından çıkıp aynı gün basketbol karşılaşmasında forma giyen ender bir sporcuydu…
Sporumuzun efendi bir karakteriydi. Fenerbahçe ve İtalya’da yıllarca oynadı. Sinyor ve Baron diye anıldı. Metin Oktay’la birlikte futbolumuzun örnek bir oyuncusuydu…
Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçının bu efsane sporcunun anısına yakışır biçimde geçmesini dileriz…
BURSASPOR’UN SORUNU KALİTE
Son 5 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Bursaspor’u deplasmanda yenerek üst sıralar için verdiği mücadeleyi sürdürdü…
Bursaspor adına önemli bir maçtı. Son sıralardan kurtulmak istiyordu. Yenilmesine rağmen çok iyi bir futbol sergilediler. 10 dakikalık uzatmayla 100 dakikalık karşılaşmanın tamamında mücadeleyi bırakmayan Yeşil-Beyazlılar özellikle ilk yarı çok üstündüler. Sağlı sollu ataklarla rakip alana kolay girdiler. Pozisyonlar buldular.
Bu denli iyi futbolu golle sonuçlandıramayışlarının temel nedeni son vuruşlardaki beceriksizlikti. Sezon başından bu yana yaşanan sorun bir kez daha tekrar etti. Samet Aybaba’nın istifası sonucu göreve gelen Mesut Bakkal, takıma bir canlılık katmış gerçekten. Fiziksel üstünlük, oyunu bırakmama, yardımlaşma üst düzeydeydi. Yusuf’un yorulana dek başarılı oyunu takımı diri tuttu. Sorun, forvet oyuncularının son hamle beceriksizlikleriydi. Bu kadar çok pozisyona girip bunları değerlendiremeyince rakibe boyun eğmek durumunda kalmak kaçınılmaz oluyor elbette…
Yenilgi sonrası 28 puanda kalan Bursaspor, düşme tehlikesini yaşıyor hala.
TRABZONSPOR KALİTESİNİ GÖSTERDİ
Oyunu daha çok Bursaspor’a bırakan Bordo-Mavililer ilk yarı orta alanda etkisiz kaldı. Sosa ve Abdülkadir Parlak ikili mücadele ve alan kapatmada verilen görevi yapamadılar…
İleride oynayan arkadaşlarına yeterli pas alışverişi olmayınca, direkten dönen bir top dışında ciddi bir pozisyonları yoktu…
İkinci yarı, oyun dengelendi. Trabzonspor’un kaliteli ayakları ortaya çıkarak oyunun seyrini değiştirdiler. İkinci yarı oyuna giren Abdülkadir Ömür, kimsenin beklemediği bir anda uzaktan müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdiğinde skoru da belirlemiş oldu…
Sosa’nın kaçırdığı ya da kaleci Okan’ın kurtardığı penaltı vuruşu karşılaşmanın en önemli notuydu…
Kötü başladıkları bir maçı kazanmayı başaran Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefini tutturma konusunda oldukça inatçı gözüküyor. Kazanma serisini sürdürürlerse amaçlarına ulaşabilirler… Gençlerden oluşan kelimenin tam anlamıyla “organik “ bir takım olan Trabzonspor’u bu nedenle kutlamak gerekiyor…
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