İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'ta ışık var!

Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönerek sezona galibiyetle başladı.

Yeni teknik direktörle farklı bir grafik çizen Siyah-Beyazlı takım geçen sezona göre çok daha farklı bir görüntü veriyor. Takıma katılan 3 yeni isim sezonun ilk karşılaşmasında performansları ile beğeni aldılar.

Deplasmanda oynanmasına karşın oyunun içinde kaldılar. Yardımlaşma dışında tek top oynama düşüncesi dikkat çekti. Topla oynama yerine topu oynatmayı denediler. Büyük oranda da başarılı oldular. Mücadeleden yılmadılar. Özellikle savunma hattı hata yapmadan oynadı.

Öncelikle oyuncuların özgüveni artmış. Beşiktaş formasının ne anlama geldiğinin bilincine varmışlar. Geçen sezonun vurdumduymazlığı ortadan kalkmış. Kazanma arzusu tüm ekibe yansımış.

Teknik direktör Bronckhorst, elinde sihirli değnek varmışçasına Beşiktaş’ı bir üst çıtaya taşımış. Eldeki kadroya 3 oyuncunun monte edilmesiyle yüzde yüz diyebileceğimiz farklılık gösterilmesinin herhalde tek nedeni teknik adam. Bunun başka bir açıklaması olamaz.

Atılan iki gol Silva ve Paulista’dan geldi. Silva, savunma arkasına sarkmada çok etkili. Gole yakın bir oyuncu.

Aslında karşılaşmayı özetlemek gerekirse oyun olarak Samsunspor, oyuncu olarak ise Beşiktaş iyiydi. Kazanılan iki gol bunun net göstergesi oldu.

Sol kanadı daha fazla kullanan Siyah-Beyazlılarda Masuaku’nın etkin oyununu izledik. Gedson önceki maçlara oranla topla daha az oynadı. Aslında Beşiktaş’ın oyun anlayışında topu rakibe bırakıp, kazanılan toplarla hızlı atak düşüncesi vardı. Zaman zaman bunu yaptılar.

Fakat, orta saha beklenilen performansı vermekten uzaktı. Samsunspor ataklarını önlemede yetersiz kaldılar. Ev sahibi takım Beşiktaş’a göre daha çok atak şansı buldu. Ceza sahasına rahat geldiler.