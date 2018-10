3 maçtır kazanamayan Sarı-Lacivertliler için oynadıkları M. Başakşehir karşılaşması çok önemliydi. Kötü gidişe bir son verme şansları vardı. Taraftar desteği arkalarındaydı. Tek şey galibiyetti…



Olmadı. Yine kaos ortamı. Yine tartışmalar…



Maç öncesi yaşanılanlar ortalığı fazlasıyla karıştırdı. Maçtan önce, bu konuyu anlamak gerekiyor…



Hafta içi 3 futbolcunun kadrodan çıkarılması beklenmeyen bir gelişmeydi aslında. Ayrıca 3 teknik adamda görevden alınmıştı. Ne oluyordu? Gerçekten Fenerbahçe’de ki yaşanılanları anlamak mümkün değil. Başkan Ali Koç, “açıklarsam çok kişi üzülür” diyerek kafaları karıştırdı. Kaldı ki, Ali Koç göreve geldiğinde “her şeyin şeffaf olacağını” söylemişti…



Benim gibi, birçok Fenerbahçeli net bir açıklama bekliyor. Süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular takımı sabote mi ediyorlardı? Zaten, bir tek 11’de oynayan Aatıf var. Volkan Demirel ile Dirar kadroya bile giremiyorlar…



Volkan Demirel’in şaibeli biçimde kadro dışı kalması anlamlıdır. Volkan’ın ne kadar delicesine Fenerbahçeli olduğunu anlatmaya gerek yok. Kulübü aleyhine bir eylemde bulunacağına inanmak mümkün değil. Kariyerini bu şekilde bitirmek isteyeceği hiç kimsenin aklına gelmez. Olay neyse, tam olarak açıklanmalı. Bunu, taraflı tarafsız herkes bekliyor…

Duyduğumuz kadarıyla (çünkü resmi bir açıklama yok) olayın özeti; Volkan Demirel ve kadro dışı bırakılan diğer futbolcular başarısız sonuçlardan dolayı eleştirilerini açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bu kadar doğal ne olabilir. Her futbolcu, her antrenör düşüncelerini söyleyemeyecek mi? Ya da sportif direktör Comolli eleştirilmeyecek yetkilerle mi sözleşme yaptı. Takımın bugünkü durumunun yaratıcısı Comolli değil mi? Transferleri yapan, kadroyu Cocu’nun eline yazıp veren Comolli’nin ne ayrıcalığı var? Takımın vaz geçilmezlerinden olan Volkan mı gönülden Fenerbahçeli, yoksa milyon dolarlık maaş alan Fransız Comolli mi?Oldu olacak, kulübün tapusunu verin Fransıza olsun bitsin…Başkan Koç, sorunu mutlak çözecektir. Ancak, tek taraflı bilgilendirme yerine, oyuncularla birebir konuşmasında fayda var…Bir futbolcuyu istemeyebilirsiniz, Ancak, kimsenin onurunu, kariyerini yok etmeden gerçekçi bir karar vermek daha adaletli ve vicdani olur…Gerçekten bilmediğimiz vahim bir durum varsa, açıklayın bilelim…Bugüne kadar oynadıkları maçlarda, rakip kaleye gitmekte sorun yaşayan Fenerbahçe dün akşam çok farklı bir görünümdeydi…Cocu, 4-4-2 dizilişi ile yine değişik bir sistem denedi. Frey ile Slimani ileride çift santrfor olarak görev yaptılar. Uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Orta sahada organize ataklar yerine, hızlı ataklarla rakip savunmayı eksik yakalamak istiyordu…Savunma güvenliğini ön plana çıkarmıştı. Rakip M.Başakşehir topa iyi basan, pas trafiğini mükemmel yapan bir takım. Hızlı kenar oyuncuları ve çok usta bir golcüleri var. Adebayor ilerleyen yaşına rağmen her zaman tehlikeli bir futbolcu. Dün akşam topla buluşamadı. Fenerbahçe bu konuda gerekli dersini çalışmıştı. Kenarları kapattılar.

İlk yarı oyunu kendi yarı alanında kabul eden Sarı-Lacivertliler, buna rağmen 4 net gol pozisyonu buldu. Ayew, Slimani ve Elif yakaladıkları şansı kullanabilseler skor farklı olabilirdi…



Şunu kabul etmek gerekir ki, ilk kez bu kadar çok rakip ceza alanında pozisyona girmesi olumluydu. İkinci yarı daha heyecanlı ve mücadele gücü yüksek karşılaşma da şansız olan gol vuruşunu yapamayan Fenerbahçeli oyunculardı…



M.Başakşehir kalecisi Mert gecenin yıldızıydı. Yerinde çıkışları, son anda ki hamleleri ile takımının yenilmesini engelledi…



REYES ISRARINDAN VAZGEÇMELİ



Cocu’nun ikinci yarı yaptığı değişiklikler yerindeydi. Ancak, Reyes’de neden ısrar ediyor anlamak mümkün değil. Orta alanda oynaması bu futbolcu için çok zor. Top kaptırıyor. Oyun kuramıyor. İleriye ise hiç çıkmıyor… Mehmet Topal’ın oyuna girmesiyle atak sayısının çoğaldığını herhalde Cocu’da görmüştür…



Ayrıca, çift santrforla oynayacaksan kenar ortalarının daha çok ve doğru olması gerekiyor. Çoğunlukla göbekten gelen hava topları vardı. Rakip savunmanın işini kolaylaştırdı. Biraz daha hareketli ve araya koşmalar yapılmalı… Genç Elif takımın en çok çalışanıydı. Yakaladıklarını atabilse gecenin flaş ismi olacaktı…



Fenerbahçe maçı kazanamadı. Ancak, yakaladığı fırsatlar ve futbolcuların kazanma azmi üst düzeydeydi… Doğrusu şans yanlarında değildi… Elde ki malzemeyi daha iyi kullanacak bir teknik adamla kötü gidişi düzeltebilirler…

