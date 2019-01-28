Kasımpaşa, çok iyi bir kadrosu olan lig liderine yenilirken golcüsü Diagne’nin yokluğunu hissetti…

20 gol atan Diagne olmayınca gol bulmak gerçekten zor…



Rakip alanda top tutmak, savunmayı rahatsız etmek, kenar toplarını iyi değerlendirmek gibi özellikleri olan Diagne’nin, Kasımpaşa için ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı…



Üst üste ikinci maçını kaybeden Kasımpaşa, Diagne dışında Veysel ve Josue Sa’dan yoksun bir kadro ile sahadaydı…

3 önemli oyuncunun forma giymeyişi doğal olarak Mustafa Denizli'yi farklı arayışlara itti. Elde ki oyuncularla ortaya koyulan futbol skor dışında olumluydu…



Yedikleri iki gol savunmanın çabuk yer alamayışı ve dikkatsizliğinden geldi. Visca, top ayağındayken durdurulması çok zor bir oyuncu. Üstelik toplara çok iyi vuruyor. Bir gol attı, ikinci golün pasını verdi.

1-0’dan sonra futbolcuların oyunu bırakmayışı önemliydi. İkinci yarı, oyuna ortak oldular. Zaman zaman rakibi baskı altına aldılar. Ancak son vuruş sorunu yaşadılar…Son bölümde ev sahibi takımla başa baş oynanan oyun ve atılan 7’şer şut maçın nasıl geçtiğinin özeti.Hafta içi oynanan kupa maçının yorgunluğu elbet hissedildi. Buna rağmen son bölümde ki mücadele fizik gücünün iyi olduğunu gösteriyor…Diagne’nin yerine gol umudu olarak sahada yer alan Koita vasatın üzerine çıkamadı. Uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan bu oyuncunun henüz eski formunda olmadığı bir gerçek…Takımın bir başka yıldızı Trezeguet yine çok çalıştı. Kalabalık savunma arasında iyi işler yaptı. Ancak yalnız kaldığı gerçek…

LİDER RAHAT



Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Geniş bir kadrosu var. Beraber oynayan futbolcuların ekip olma anlayışı üst düzeyde…



Üstelik, Emre ,Arda gibi yetenekli oyuncuları var. Emre ilerleyen yaşına rağmen sahada en çok koşan oyuncuların başında geliyordu…



Abdullah Avcı, Kasımpaşa’nın tehlikeli bir takım olduğunun bilincinde. Her takımı yenecek güce sahipler. Bu nedenle maça çıkarken öncelikle gol yememeyi düşünmüşlerdi. Savunma güvenliği ön plandaydı. Disiplinli oynadılar. Kalabalık bir savunma yaptılar. Alan bırakmadılar. Kazanacakları topları iyi kullanacak oyuncularına güveniyorlar…



Visca gibi hızlı ve gol şansı olan bir futbolcuya sahip oldukları için şanslılar…



Şampiyonluk iddiasını sürdürüyorlar. Önceki yıllara göre daha yakınlar şampiyonluğa. Galatasaray dışında zorlayacak bir başka takımın olmayışı ortada…



Zor bir maçı kazanmasını bildiler… Rakibe göre uyguladıkları taktik ve soğukkanlı oluşları en büyük artıları…