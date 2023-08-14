İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe'nin sorunu var
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3. ve 18. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız karşılaşmayı değerlendirdi
Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 yendi.
Sarı-Lacivertlilerin gollerini yeni transfer Dzeko atarken, bir şutu da direkten döndü.
İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro kuran Fenerbahçe iyi oyuncuları kadrosuna kattı.
Forvette yer alan güçlü isimler her an skoru çevirebilecek kaliteye sahipler.
Dzeko, Tadic, Kent, Szymanski bireysel özellikleri olan oyuncular.
Üstelik takıma katılacak isimler de var.
Yeni bir takım kurmak ve hedefe odaklanmak her zaman zor olur.
O nedenle, İsmail Kartal’ın da takımın da biraz zamana ihtiyacı var.
Yenilenen takımın aksayan yönü ise savunmanın orta bloğuydu.
İster istemez “acaba” sorusunu gündeme getirdi bu hat.
Djiku ve Becao ikilisi ağır bir görüntü verdi.
Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin önceki yıllarda da en büyük sorunu duran toplar ve arkaya kaçırılan rakip oyunculardı.
Gaziantepspor karşısında bu sorun yine kendini gösterdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan telaş, 10 kişilik rakibin gol isteği, savunmanın beceriksizliğini net olarak ortaya koydu.
Maça gelince; deprem nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Gaziantepspor beklenilenden daha iyi bir görüntü verdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada yeni golcü ve kaptanı Dzeko ile golü buldu.
Orta alanda kaptığı topu Mert Hakan’a aktaran Dzeko bu oyuncunun pasını ağlara gönderdi.
Kendi attığı golün hazırlayıcısı oldu bir anlamda.
İkinci golün ardından, Fenerbahçeli oyuncular “bu maç bitti” havasına girdiler.
İlk 20 dakika güzel bir oyun izledik. Heyecan, tempo, atak oyun taraftarı da sevindirdi.
23. dakikada Maxim’in kırmızı kartla oyun dışı kalması, senaryoyu değiştirdi.
Fenerbahçe taraftarı eksik kalan takıma çok gol atmayı beklerken, işler sıkıntıya girdi.
İlk yarının son dakikalarında duran toptan yenilen gol, Gaziantepspor’u doğal olarak umutlandırdı.
İkinci yarının başında Tadic’in kaçırdığı penaltı takımın motivasyonunu bozdu.
Gaziantepspor, 10 kişi kalmasına rağmen daha dirençli bir oyun sergiledi. Uzun toplarla sonuca gitmek istediler.
Son anlarda yaptıkları baskı karşısında Sarı-Lacivertlilerin telaş ve şaşkınlığı yadırgandı.
Taraftar ilk maçta daha iyi bir oyun ve farklı skor bekliyordu.
Ancak, yenilenen takıma biraz zaman vermek gerekiyor.
Fenerbahçe’nin güçlü bir kadro kurduğu ortada.
Saha içi organizasyonu bir an önce yaparak amaca kolay ulaşabilirler.