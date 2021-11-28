Marsilya galibiyeti ile büyük övgü alan Galatasaray, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı. Lider Trabzonspor’la aradaki fark 14 puana çıktı. Bu sonuç şampiyonluk hedefinden geriye düştüğünü gösteriyor.

Malatya karşılaşmasının zor geçeceği bekleniyordu. 3 gün önce yüksek tempolu bir karşılaşma oynamışlardı. Bu nedenle sahaya çıkan ilk 11 buna göre belirlenmişti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Fatih Terim, bu tercihinin yanlışlığını ilk 45 dakikada gördü.

İlk yarı futbol olarak vasatın üzerine dahi çıkmadı. Tempo yoktu. Mücadele, pas oyunu, en önemlisi organizasyon olmayınca pozisyon da izleyemedik. Uzaktan atılan şut dışında; kalesinde iki tehlike gören Sarı-Kırmızılılar, Muslera’nın gayreti ile devreyi 0-0 kapattı.

Defans arkası koşuların olmayışı bir yana, kenar ortaları da yapılamadı. Sıkıcı bir oyun izledik ilk 45 dakika. Rakip kalede etkili olamadılar. Karambol bir oyun vardı.

İlk 45 dakikanın boşa harcanması, Fatih Terim’i de değişiklik yapmaya itti. İkinci yarıya Kerem ve Cicaldau ile başlayan Sarı-Kırmızılılar arka arkaya pozisyon buldu.

Kaliteli oyuncuların sahada olmasının farkını gördük. Kerem ile Halil’in de oyuna girmesiyle birlikte, oyun tamamen Malatya sahasına yıkıldı.

İkinci yarı daha istekli oynayan, pozisyon bulan Galatasaray’ın karşısına bu kez Ertaç çıktı. Genç kaleci yaptığı kurtarışlarla gole geçit vermedi.

Katı savunmaya bir de Ertaç’ın harika performansı eklenince beklenen gol gelmedi. Alınan bir puanın yanı sıra kaybedilen 2 puan moralleri bozdu doğal olarak. Lider Trabzonspor’u yakalamak gittikçe zorlaştı bu sonuçla.

Galatasaray’ın bir penaltı beklentisi vardı. Bunun dışında hakemin oyuna ciddi bir etki yapmadığını da söyleyelim.

Kazanılamayan maçın analizini Fatih Terim ve ekibi yapacaktır mutlak. Öncelikle kenarları kullanamadıkları bir gerçek. Özellikle ilk yarı merkezden hiçbir hamle yapılamadı.

Aslında tüm takımların ortak sorunu katı savunmayı geçemeyişleri. Malatya, çok adamla kalesini kapattı. Amaçları 1 puan almaktı. Bunu da başardılar. Ancak oyunun temposunu düşüren, kalitesini aşağılara çeken bu anlayışın futbolumuza kazandıracağı bir şey olmadığı ortada.

Özellikle şampiyonluk amacı olan takımlar çok adamlı savunma yapan takımlara karşı nasıl oynayacaklarını iyi çalışmalılar. Bunu çözebilecek çok farklı yöntemler olduğu biliniyor. Yoksa işleri çok zor.

Baştan beri söylediğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Galatasaray orta sahası dikine oynayamıyor. Pas oyununu yönetme, savunma arkasına top atma, oyunu açma gibi olması gerekenleri yapamıyor. Bir de buna yavaş oyunu eklersek, kapanan savunmanın daha da duvarlaşmasına neden oluyorlar.