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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın yıldızları nerede? - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın yıldızları nerede?

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:59
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        "Galatasaray'ın yıldızları nerede?"
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        Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray, Sivas’ta bir puana razı oldu.

        Soğuk ve kötü bir zeminde oynanan karşılaşmanın heyecanı temposundan daha yüksekti.

        Her iki takımında ciddi anlamda eksikleri vardı. Böyle olunca beklentilerin altında bir maç izledik.

        Karşılaşmaya iyi başlayan oyunu rakip alana yıkan Sarı-Kırmızılıların futbol şansı yoktu. Özellikle ilk yarı önemli fırsatlar yakaladılar.

        İki topun direkten dönmesi sonucu, Galatasaray direğe takıldı tümcesi klasik olarak söylenebilir.

        İlk 45 dakika oyun üstünlüğü Sarı-Kırmızılı takımın elindeydi. Zaman zaman iyi paslar ve organize ataklara tanık olduk.

        Kerem Demirbay’ın 45+1’de gelen golü ile öne geçen Okan Buruk’un öğrencileri soyunma odasına mutlu girdiler.

        Ancak, ikinci yarı bambaşka bir maç izledik. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yaptığı hamleler ile maça ortak oldu. Hatta, oyun üstünlüğünü de sağladı.

        Koita gibi tecrübeli bir ofans oyuncu, Sarı-Kırmızılı savunmayı çok zorladı. Penaltı golü ile beraberliğin sağlanması Sivasspor’un direncini arttırdı.

        Maçın uzatma dakikalarında üst üste 3 kurtarış yapan kaleci Ali Şaşal kazanılan bir puanda önemli rol oynadı.

        Karşılaşmanın geneline bakıldığında paylaşılan puanlar adaletliydi.

        Asıl üzerinde durulması konu ise, Okan Buruk’un oyunu okuma sorunuydu. Sahanın en iyi isimlerinden olan Mertens’i yedek kulübesine almakla büyük hata yaptı.

        Mertens, yalnız savunma değil ofansa katkı olarak sahanın en iyisiydi. Çıkmasıyla birlikte organizasyon bozuldu.

        Galatasaray, ilk kez oynayan sağbek Ali ve solbek Kazım Can’dan istediği verimi alamadı. İki oyuncunun kötü oynayınca kenar atakları gelişemedi.

        Böyle olunca, merkezden pozisyon bulmaya çalıştılar. Burada, bir başka sorun ortaya çıktı.

        Takımın yıldız isimleri bireysel performanslarının çok altında kalınca, Galatasaray ikinci golü bulamadı.

        Zaha, sonradan onun yerine oyuna giren Tete bir varlık gösteremedi. Kerem Aktürkoğlu bir şeyler yapma adına çok çaba gösterdi. Son dakikada kırmızı kart görmesi belki de arkadaşlarına olan tepkiydi.

        Özellikle Zaha, oyundan kopuk, sonucu belirleyecek hareketlerden uzaktı. Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği oyunun yarısını bile gösteremedi.

        İki bek bir de Zaha’yı sayarsak Sarı-Kırmızılılar 3 eksikle diyebiliriz.

        İleride oynayan oyuncuların ikili mücadele beceriksizliği dikkat çekti. Kaptırdıkları her top Sivas adına atağa dönüştü.

        Galatasaray’da ofans oyuncu çokluğu bir gerçek. Ancak, savunmada bu alternatif ne yazık ki yok.

        Icardi’nin olmayışı da büyük eksiklik. Halil, bu açığı kapatmakta yetersiz kaldı.

        Bu beraberlik, Galatasaray adına iyi bir ders olmalı. Hatalardan çok, bölgesel eksiklikleri görme adına Okan Buruk’a bir yol haritası çizebilir.

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