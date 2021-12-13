Avrupa’da rüzgar gibi esen, yenilmeden gruptan çıkan Galatasaray yine taraftarını şaşırttı.

Sarı-Kırmızılı takım, Sivasspor maçına çıkarken son 4 maçta galibiyet alamamıştı. Sivas yenilgisi ile lider Trabzonspor’a yaklaşamadı.

Elbette akla gelen ilk soru şudur. Avrupa’da iyi maçlar çıkaran takımın Süper Lig’de neden başarısız?

Sezon başından bu yana Galatasaray’ın organizasyon sorunu yaşadığını görüyoruz. Orta sahanın üretken olamayışı, işi tamamen forvet oyuncularının becerisine bırakıyor. Kapanan savunmalara karşı zorlanan ileri 3’lü tek şans olarak uzaktan şutlarla sonuca gitmek istiyor. Bu da her zaman mümkün olmuyor. Sivasspor karşısında da aynı görüntüleri izledik. Kerem başta olmak üzere Feghouli kaleyi yoklamak istediler. Bir tek Feghouli’nin şutu vardı kaleyi tehdit eden. Onun dışında pozisyon bulmakta zorlandılar.

İlk yarısı vasat geçen bir maç izledik. Oyun 60.dakikadan sonra tempo kazandı. Mücadele ve istek her iki takımda da vardı. Ancak daha dikkatli oynayan, savunma disiplinini bozmayan, uzan toplarla gol arayan ev sahibi takım istediği sonucu aldı.

İlginç bir gole tanık olduk. Luyindama ile Muslera’nın anlaşmazlığı sonucu boşta kalan topu iyi değerlendiren Sivasspor, Fajr’le golü bularak kendi adına önemli 3 puanı almasını bildi.

Pozisyonda Muslera’nın hatasını da vurgulayalım. Luyindama topa daha hakim ve kafa vurduğu anda öne çıkması yersizdi. Hem sakatlandı, hem de golün yenilmesine neden oldu.

Bu dakikaya kadar Muslera’nın iki kurtarışı vardı. Galatasaray adına yenilgi kadar kalecisinin sakatlanması da büyük kayıp oldu şüphesiz.

Sarı-Kırmızılı takım ligde bir türlü istediği düzeyi yakalayamadı. Bu nedenle zirveden oldukça uzak kaldı. Avrupa’da fırtına gibi adından söz ettiren Galatasaray’ın içeride bir türlü başarılı olamamasını herhalde Süper Lig’i sevmiyorlar diye anlamlandırabiliriz.

Fatih Terim’in kulübede olmaması elbette büyük etken. Terim ne zaman ceza alıp, tribüne çıksa takımın performansı ciddi anlamda etkileniyor.

Sorun tek başına Fatih Terim’in sahada olmayışı değil mutlak. Oyuncuların motivasyonu oldukça düşük. Tempoyu yükseltemiyorlar. Yavaş oynuyorlar. Rakibin savunmada çabuk kapanması sonucu pozisyon bulmakta zorlanıyorlar. Arkaya atılan toplar neredeyse yok gibiydi. Kenarlar iyi orta yapamadı. Çoğunu kaleci Ali Şaşal çok rahat aldı. Diagne hiç etkili olamadı. Tek başına Kerem çaba gösterdi. Kerem’in en önemli sorunu ise topu paylaşmamak. Mutlak gol atma isteği, pası düşünmeyişi dikkat çekti.

Sivasspor, arka arkaya kazandığı maçlarla eski günlerine döndü. Rıza Çalımbay, taktik olarak elindeki kadroyla en iyisini yapmayı başaran bir teknik adam. Sivasspor bu galibiyetle yükselişini sürdürecektir.

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