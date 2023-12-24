İbrahim Yıldız yazdı: İki korkak teknik adam!

Sezonun en çok duran, topun oyunda kalma süresinin az oluşu maçın seyir zevkini de öldürdü.

Öncelikle karşılaşmanın ilk yarısında sergilenen futbol her iki takımın kalitesine ve büyüklüğüne yakışmadı.

Derbi maçları her zaman zor olmuştur. Bu bilinçle sahaya çıkan takımlar, öncelikle gol yememeyi düşündü. Böyle olunca oynanan oyun vasatın da altında kaldı.

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İsmail Kartal ve Okan Buruk savunma hattını güçlü tuttular. Ne pahasına olursa olsun gol yemeyin talimatı vermişlerdi. Her iki takımın savunması bu anlam da iyi görev yaptı. Gol pozisyonu neredeyse yoktu. Kerem ve Szymanski’nin şutları dışında gol pozisyonu yaratamadılar.

Bu tür maçlar için rahmetli Halit Deringör “ ne şiş yandı, ne kebap” derdi. Öyle de oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesine bakıldığında kazanmak için sahaya çıktık diyorlar. Ancak, sormak gerekir kazanma adına ne yaptınız diye.

Teknik direktörler korkak olunca, futbolcular da risk almadılar. Yaratıcılık yoktu. Bireysel çaba, skoru değiştirme amacı zayıf kaldı. Beraberliğe razı oyun, heyecanı ve tempoyu da yok etti.

Elbette derbi karşılaşmalarında gerginliğin olması doğal. Bunun sonucunda oluşan stres sahada çok net gözüktü. Kaybetme korkusu, kazanma duygusunun çok önünde yer aldı.