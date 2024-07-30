İbrahim Yıldız yazdı: İsmail Yüksek oyunu değiştirdi

Fenerbahçe, UEFA eleme turunda İsviçre’nin Lugano takımını İstanbul’da da yenerek yoluna devam ediyor.

Yeni teknik direktör Mourinho, taraftarın önüne ilk resmi maçına çıkarken farklı saha dizilişi ile dikkat çekti.

Ferdi’yi kanatta oynatan Portekizli teknik adam Tadic’e sağ kanatta görev verdi. Mourinho eski takımla yeni arayışlarını sürdürüyor anlaşılan.

Geçen sezon Ferdi-Tadic ikilisi önemli işler yapmıştı. Mourinho bu ikiliyi bozdu. Elbette bir bildiği vardır ancak Ferdi alışık olduğu alan dışında çok etkili olamadı diyebiliriz. Bunu zaman içerisinde daha iyi göreceğiz.

İlk yarı sahada hiçbir varlık gösteremeyen Sarı-Lacivertliler, taraftarda hayal kırıklığı yarattı doğal olarak. Lugano karşısında pozisyon bulmakta zorlandılar. 3 şut vardı. Bir tek Ferdi’nin ceza sahası içerisinden vurduğu şutun gol şansı yüksekti. Oysa rakip takım iki kez geldi. Bir gol attılar. Bir şutlarını ise Livakovic önledi. Livakovic’in kurtarışı maçın dönüm noktası oldu. Bu görüntü ister istemez soru işaretlerini de beraberinde getirdi. REKLAM İlk 45 dakika sahada ki oyun kimseyi mutlu etmedi. Önde baskı yoktu. İkili mücadele, pres eksideydi. Doğru dürüst pas ve atak çeşitliliği göremedik. İlk yarıyı değerlendirirken en çok dikkat çeken orta sahanın vasat hatta kötü oyununu söylemeliyiz. Krunic ve Szymanski sahada yoktular. Pas hataları fazlaydı. Fred’in sakatlanması sonucu orta alan tamamen rakip takıma teslim edildi.

Mourinho, takımı geriye yaslıyor. Savunma kaleye yakın oynuyor. Orta alan rakibe müdahale etme konusunda vasat olunca savunma sıkıntı yaşıyor. Bu alana mutlak takviye yapılmalı. Temassız oyun, top kapma, rakibi bozma gibi işler yapılamayınca işler istenildiği gibi gitmez. Mourinho elbette bu sorunu görmüştür diye düşünüyoruz. Özellikle iyi organize olan takımlara karşı bu oyunla başarı beklemek büyük iyimserlik olur. Şunu da vurgulamakta yarar var. Sezon başı olması, bazı oyuncuların Avrupa Şampiyonası’ndan gelmesi istenilen takım performansını etkiliyor. Takımın fiziksel güçsüzlüğü net olarak ortada. Zamanla bu sorunlar giderilecektir.

İkinci yarı daha farklı bir oyun izledik. Fenerbahçe’ye yakışır anlar yaşandı. İsmail’in oyuna girmesi takıma pozitif olarak yansıdı. Ardından Mert Hakan’ın sahada olması takıma enerji kattı. Rakibin sertliğine aynı oranda yanıt veren bu ikili orta sahaya dinamizm kazandırınca, pozisyon bulma şansı arttı. Kaptan Dzeko serbest atıştan gelen ortayı çok iyi bir vuruşla ağlara gönderince taraftar tur için umutlandı. Dzeko yaşına rağmen son ana kadar sahada kaldı. Attığı gol dışında olumlu pasları ile beğeni aldı. Sahanın en kötü isimlerinden biri olan Szymanski boş kaleye attığı golle takıma galibiyeti getirdi.