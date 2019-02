Maçın dönüm noktası 5. dakikada verilmeyen kırmızı karttı. Diagne’nin Ben Youssef'e yaptığı hareket kesinlikle kırmızı kartlıktı… Orta hakem Ali Palabıyık bu pozisyonu atladı…



Bunu bir tarafa bırakırsak, Kasımpaşa’nın yine savunma sorunu olduğunun altını çizmekte fayda var. Çok gol yemeyi alışkanlık haline getiren Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 4 gol yiyerek toplam 41 golü kalesinde gören bir takım oldu.

Mustafa Denizli, stoperlerin önüne bir ön libero bulmak zorunda. Takımdaki aşırı rahatlığa bir son vermeli. İstekli, amacı olan oyuncularla sahaya çıkmalı. Yoksa, hiç beklenilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmak çok uzak değil. Kasımpaşa gibi ekol yaratmış, hedefi olan bir takımı bu denli güçsüz görmek futbolseverleri hem üzüyor hem de şaşırtıyor. Verilen tüm emeklere yazık olur. Bir an önce önlem alınmalı. İşin şakası yok…



Benfica yenilgisinden sonra, yorgunluğa rağmen alınan galibiyet önemliydi. Üstelik pas rekorunu kıran Sarı-Kırmızılılar çok rahat bir skor elde ettiler.



Farklı skora karşın savunmada yapılan hatalar dikkat çekti. Maçın ilk 15 dakikası ile son 20 dakikası Sarı-Kırmızılıların eksik yönlerini ortaya çıkardı…



Sarı-Kırmızılı ekip Belhanda ve Feghouli ile farklı bir görüntü verdi. Belhanda bir gol attı. Bir de gol pası verdi. Feghouli ise ilk kez bir maçta 3 gol attı. Her ikisi maçın yıldızıydı diyebiliriz…



MÜCADELE YOK



Kasımpaşa mücadele olarak ortaya bir şey koyamıyor. Arka arkaya alınan yenilgiler artık alışılan bir durum oldu. Lig ikinciliğinden alt sıralara giden sürecin sonu ne olur?



Direnç gösteremeyen, form grafiği sürekli aşağıya doğru giden Kasımpaşa bu sorunu aşmak zorunda. Aşağıdaki takımların ortaya koyduğu “var olma” savaşını Kasımpaşa’da ne yazık ki göremedik…



Trezeguet'nin attığı golden sonra bir oyun planı yoktu ortada. Galatasaray’ın yorgunluğu göz önüne alınarak farklı bir taktik izlenebilirdi. Koita çok sonra santrfor görevi üstlendi.



Bir tek Trezeguet ile sonuç aramak olmuyor. İlk yarı çok iyi oynayan Mısırlı oyuncu, ikinci yarı kontrol altına alındı. Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuyu durdurunca Kasımpaşa’nın yapacak fazla bir şeyi kalmadı…



Oyunun son bölümünde topla daha çok oynayan ve atak şansı bulan Kasımpaşa'nın bu hamleleri sonuç getirmedi. Boşa giden çabalardı. Şut atmayı çok az düşündüler…



KASIMPAŞA’NIN GÜCÜ BİTMİŞ



Başta orta saha olmak üzere oyuncuların tümünde rakibi rahatsız edecek hamleler yoktu. Antrenman maçı havasındaydılar. Birebir pozisyonlarda zayıf kaldılar. Pres yapılmadı. Dişe diş mücadele diyebileceğimiz bir oyun izleyemedik. Galatasaray’ın topla çıkışlarında karşılama, engelleme yoktu…



Galatasaray, Kasımpaşa’yı hiç böyle güçsüz görmedi bugüne dek. Her zaman bir korku vardı. Acaba , Kasımpaşa yine zorlayacak mı diye?



Beklenilenin aksine, sıradan bir maç oldu Sarı-Kırmızılılar adına. Ummadıkları farklı bir galibiyet aldılar. Şampiyonluk yarışını sürdürüyorlar. Başakşehir’in tek rakibi diyebiliriz Galatasaray için…