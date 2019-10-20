Kasımpaşa, ligin en başarısız takımlarından biri olan Kayserispor’u yenemedi.

İstanbul takımı bir süredir istediği oyunu sergileyemiyor. Kesik kesik ve sürekliliği olmayan bir mücadele söz konusu. İdeal kadroyu kuramadıkları bir gerçek. Sakatlıklar, cezalılar teknik kadroyu zorluyor elbette. Yine de, Kayseri karşısına çıkan ilk 11, iyi bir kadroydu. Oyuna iyi başlayan taraf olarak da dikkat çektiler. 6. dakikada gelen gol, büyük avantajdı aslında. Ardından gelecek ikinci gol oyunun tüm seyrini değiştirebilirdi…

İlk 45 dakika Kasımpaşa’nın daha etkili olduğu bir yarıydı. Daha çok topla oynayan, iyi paslar yapan, pozisyona giren bir takım vardı. Ne var ki, 2-3 net gol pozisyonu değerlendirilemedi. Öncelikle, bu sorunu Kemal Özdeş hocanın çözmesi gerekiyor…

Mustafa Pektemek ile Koita iyi niyetle çalışıyorlar. Ancak, tam olarak nerede duracakları konusunda kararsızlar. Üstelik kadro da Quaresma gibi büyük bir isim var. İnanılmaz toplar çıkarıyor. Şık hareketlere imza atıyor. Seyirciyi ayaklandıran çalımlarını bir kez daha izledik…

TAKIM OLARAK QUARESMA’YA GÖRE OYNAMALILAR

Fakat, sanki bir yalnızlık söz konusu Quaresma adına. Onu anlayan, yapacağı ortayı hissederek hareketlenen, ya da yanına sokulan biri yok. Kemal hoca, bu sorunu çözmek zorunda. Böylesine bir kıymeti daha efektif kullanmalılar. Quaresma gibi üst düzey oyuncular daha çok topla oynamak isterler. Ne kadar çok topla buluşursa o denli kendilerini gösterirler. Bu nedenle, tüm topların Quaresma’da buluşması atak sayısını çoğaltacaktır. Attığı ters toplar, uzun ortalar rakip savunma için her zaman risk olmuştur. Kasımpaşa, Quaresma’yı kullanmayı becerirse her maça 1-0 önde başlar.

Elbette, bu tür oyuncuların ego sorunu var. Bunu kabul etmek ve öteki oyunculara da anlatmak gerekir. Kazanmak için, elde ki en önemli isimden en üst seviyede yararlanmalılar…

KALECİ FATİH BİR PUANDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

İlk yarının aksine, ikinci yarı oyundan düşen Kasımpaşa üstünlüğü kaptırınca beraberlik golünü yemekten kurtulamadı. Kayserispor, son bölüme daha inançlı çıktı. Mücadele gücünü akılla birleştirerek pozisyon çeşitliliği sağladılar…

Kasımpaşa, aldığı bir puana sevinmeli. İlk yarı iyi oynayıp, ikinci yarı durmalarının nedenini sorgulamalılar. Ayrıcı, takım olarak kaleci Fatih’e teşekkür borçlular. Kaleci Fatih, Kasımpaşa’ya geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birini çıkardı. Net gol olabilecek pozisyonlara izin vermedi.

Mavi-Beyazlılar maçın son düdüğüne dek mücadeleyi bırakmamalı. İstek, inanç ve ekip ruhu kaybedilirse kaçan puanları çok ararlar. İşleri, geçen sezondan daha zor…

SAMET AYBABA İLE YENİ BİR UMUT

Oynadığı 8 maçta hiç galibiyet alamayan Sarı-Kırmızılı takım bir süre önce teknik direktör değişikliği yapmıştı. Samet Aybaba’nın göreve gelmesiyle birlikte umutlanan ve daha canlı bir oyun ortaya koyan Kayserispor yine kazanamadı…

Kayserispor’un sıkıntılı bir dönem geçirdiği ortada. İkinci yarı ortaya koydukları oyun onlar adına bir sıçrama olabilir. Ancak, gol sorununu çözmeleri gerekiyor. Yılların ustalaştırdığı Umut, artık öne çıkmalı. Amaçsız şutlar yerine daha organize pozisyonlar yaratmalılar. Tıpkı attıkları beraberlik golünde olduğu gibi…

Futbolu seven bir kent Kayseri. Sahası güzel, tesisler harika. Futbol adına her şey var. Bu sezon bir türlü oyuna motive olamayan takım var sahada. Hikmet Karaman’ın bırakmasıyla birlikte yeni bir döneme girildi. Samet Aybaba ve futbolcular önümüzdeki süreçte neler yapacaklarını planlıyorlardır şüphesiz. Ancak, gördüğümüz kadarıyla kazanma bilincinin takıma yansıması gerekiyor. Çok koşmak, iyi mücadele yanında futbol aklının da yerine getirilmesi gerekiyor. Önemli olan organizasyon. Bunun için ellerinde yetenekli ve yeterli oyuncu kadrosu var. Orta alanda Mensah gibi bir usta büyük avantajları. Daha çok çalışarak ve isteyerek bulundukları yerden kurtulabilirler…