Sezona iyi başlayan Kasımpaşa arka arkaya aldığı galibiyetlerle büyük bir iş yapmıştı. Önceki hafta Galatasaray’a farklı yenilerek tüm fiyakasını yitirdi. Gerçi Galatasaray sahasında hiçbir takıma kaybetmiyor. Bunu da görmek gerekiyor…

Bugün A. Alanyaspor karşısında ev sahibi takımın bambaşka bir oyun ortaya koymasını bekliyorduk. Temposu ve mücadelesi yüksek bir maç oynandı diyebilir miyiz? İlk yarısı yavan, son 15 dakikası heyecanlı bir karşılaşma izledik yalnızca…



ŞİMDİ DE VAR MI DEVRE DE?



Bir de VAR (video yardımca hakem) meselesi var. Futbolun tüm ruhunu alıp götüren bir uygulama bence. Hakem tartışmalı pozisyonlarda tüm riski üzerinden atıyor. Topu taca! değil VAR’a atıyor…



VAR hakemleri de ince eleyip sık dokuyorlar herhalde...



Kasımpaşa’nın oyunun başında attığı golü VAR yok sayınca başta golü atan Pavelka olmak üzere tüm Kasımpaşalıları hayal kırıklığına uğradı. Sayılmayan bu gol, maçın gidişatını da etkiledi. Ev sahibi takım verilmeyen golün şaşkınlığını bir türlü üzerlerinden atamadı...

Sonra Diagne’nin maçın bitimine az bir süre kala, serbest stil güreş hareketi ile düşürülmesi vardı. Penaltı kararı beklenirken, hakem Özgür Yankaya ne olur ne olmaz diye topu yine VAR’a attı. VAR hakemleri hiç düşünmeden “devam” kararı verdi…Kasımpaşa’nın attığı gol de yine VAR devredeydi. Diagne’nin attığı golü, ofsayt itirazlarına karşın geçerli saydı…Bana sorarsanız, ilk gol verilmeliydi. Aynen, verilmeyen penaltı gibi…

KASIMPAŞA DÜŞÜŞ YAŞIYOR



Tüm bunlar bir yana, Kasımpaşa neden kaybetti? Sorusunun yanıtını mutlak teknik direktör Kemal Özdeş verecektir. Ancak, gördüğümüz kadarıyla orta sahanın verimsizliği karşılaşmada en çok öne çıkan sorundu. 3 birbirine benzeyen özellikte oyunculardan kurulu orta saha dizilişi üretim beceriksizliği yaşattı. Top kapmada yetenekli olmalarına rağmen, oyun kurma ve forvet oyunculara iyi pas, nitelik pas yapamadılar. Savunma arkasına atılacak topu gerçekleştiremediler…



Kemal Özdeş, rakip kaleye çabuk gitme sorununu çözmeli. Çizgiden giden oyuncuların orta kalitesi oldukça kötü. Sürekli merkeze yapılan ortaları, Alanya savunması çok rahat karşıladı. Bunun yerine bitiş çizgisine inip, kavisli ortayla pozisyon arayabilirlerdi…



Bir başka yapılmayan, eksik kalan işte şut sayısının azlığıydı.



Golcü Diagne dün daha hareketli oynayabilirdi. Gününde değildi. İki tane yüzde yüz diyebileceğimiz karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapamadı…



Yine de beraberlik golünü son saniyelerde kazanmaları mümkündü. Eduok, bencillik yapması bir puan alabilirlerdi…

Son iki haftadır bir düşüş yaşayan Kasımpaşa, rakibin taktiğine karşı başka bir sistem denemeli. Yoksa, kenarları ve orta sahası çalışmayınca gol atma sorunu giderilecek gibi değil…