İbrahim Yıldız yazdı: "Oyun kötü, sonuç güzel"

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor’u yenerken zorlanmadı.



17 yıl sonra Süper Lig’e tekrar merhaba diyen Sarı-Siyahlı takım, Trabzonspor karşısında bir varlık gösteremedi.



Olimpiyat Stadı yine Bordo-Mavili taraftarların coşkusu ile heyecanlı anlar yaşadı.



Bordo-Mavili takım geçen yılki kadrosuna yeni isimler katarak güçlenmiş. Larsen, Eren ve Trezeguet’yi ilk 11’e monte eden Abdullah Avcı, lig ve Avrupa için takımını bir anlamda test etti.



Karşılaşmanın üstünlüğü baştan sona Trabzonspor’un elindeydi. Sol bek Eren, geçen sezon Kasımpaşa’da gösterdiği yüksek performansını yine sürdürüyor. Atakların içinde olduğu gibi, savunmada da hatasız oynadı. Trezeguet ile iyi bir ikili oluşturduklarını gördük. Bordo-Mavililerin ataklarının çoğu da sol taraftan gelişti.



Sağ kanadın usta ismi Visca ise beklenenin aksine tutuktu. Oyun içerisinde fazla yer almadı.



İkinci yarı topla daha iyi oynamaya çalışan İstanbulspor iki gol pozisyonu buldu. 95 dakikalık oyunda bulabildikleri iki kafa şutu dışında etkisizdiler.



Top tutmakta zorlanan Sarı-Siyahlılar çok pas hatası yaptı. Sezonun ilk karşılaşmasında sergiledikleri oyun gelecek adına olumsuzdu. Kadro ve oyun kalite olarak ortanın üstüne çıkamadı.



Kontrolü elinde tutan Trabzonspor, oyunu istediği gibi yönlendirdi. Attıkları iki kafa golüyle iyi bir başlangıç yaptılar.



Ancak ikinci yarı rakibin pas oyununu engelleyemediler. Orta alanda Siopis’in yalnız kalması bunda en önemli etkendi.



Temposu düşük maçın öne çıkan isimleri yeni transfer Eren ile Trezeguet oldu.



Her iki takım arasındaki kalite farkı maçın sonucuna da yansıdı.



Abdullah Avcı, elindeki bireysel yeteneği yüksek oyuncularla taktiksel planı istediği gibi uyguluyor.



Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet her an sonuç alabilecek hareketleri yapıyorlar.



Savunmaya çok fazla iş düşmedi. Kaleci Uğurcan en rahat maçlarından birini oynadı. Orta sahada Siopis çok çalışan oyuncu olarak dikkat çekti.



Hücum çeşitliliğinin, organize atakların ve gol pozisyonlarının az olduğu bir maç izledik. Bordo-Mavililerin geçen yılki canlı oyunu yoktu.



Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda alınan 3 puan son şampiyonu ve taraftarını mutlu etti.

