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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İbrahim Yıldız yazdı: Sonuç Şenol Güneş'in eseri! - Trabzonspor Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Sonuç Şenol Güneş'in eseri!

        Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Onuachu, Bakasetas ve Visca atarken, siyah-beyazlılar bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Trabzonspor'un 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:36
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        İbrahim Yıldız yazdı: Sonuç Şenol Güneş'in eseri!
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        Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor’a 3-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

        Siyah-Beyazlıların kötü oynadığı, oyuncu ve takım performansının beklentilerin altında kaldığı karşılaşmanın en önemli ayrıntısı sahaya çıkan 11’di.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yadırganın ve tartışılan bir 11’le maça başladı.

        Öncelikle uzun süredir sakatlık sorunu bulunan ve henüz hazır olmayan Cenk’le maça başlamak önemli bir hataydı.

        Yine, Masuaku ve Aboubakar’ın yedek kulübesinde oturtulması şaşırttı.

        Rebic’in de vasat bir oyun çıkarması Beşiktaş’ın yenilmesinde ilk göze çarpan etkendi.

        Şimdi tartışılan konu ise Aboubakar, Masuaku ve Ghezzal gibi kaliteli isimler, hatta hazır bir Muleka neden yedek bekledi sorusudur.

        Eğer bu oyuncularda bir sorun var ise, 46. dakikada neden oyuna alındılar?

        Trabzonspor gibi güçlü bir takıma karşı eldeki en iyi isimlerin yedek oturtulmasının mantığı neydi? Görüldüğü gibi bu tercihlerin faturası ağır oldu.

        Elbette bu sorulara Şenol Güneş geçerli bir yanıt verecektir. Bugüne dek, maçları yaptığı hamleler ile çeviren Şenol Güneş kendi felsefesini tam tersine çevirmiş gibiydi.

        Karşılaşma ilk gol gelen kadar ortada geçti. Beşiktaş daha atak hatta pozisyon bulmaya yakın taraftı.

        Ancak, 29. dakikada gelen gol takımın direncini tamamen yok etti.

        Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’un sert oyununa karşılık veremedi.

        Orta alanın yetersizliği, oyun akışının olmayışı, pas kalitesinin vasat oluşu yenilgiyi getirdi.

        Beşiktaş’ın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak, Trabzonspor karşısında sergilenen oyunun bu kaliteye yakışmadığı da ortada.

        İlk yarı çok kötü bir oyun, ikinci yarı biraz toparlanma skoru değiştirmeye yetmedi.

        Son maçında Kasımpaşa'yı farklı yenen, transferlerle güçlenen Trabzonspor’un iyi analiz edilmediği de ortaya çıkmış oldu.

        Beşiktaş teknik yönetimi bu maçtan önemli bir ders çıkarmalıdır.

        Trabzonspor’a gelince, hak ederek önemli bir galibiyet aldılar.

        Maça iyi hazırlanmışlardı. Topu rakibine bırakıp, hataları değerlendirmek istediler.

        Hızlı ve seri atakları düşünmüşlerdi. Kenarları iyi kullandılar. Beşiktaş’ı kendi alanlarına çekip, savunma arkasına çabuk ataklar yaptılar.

        Visca ve Trezeguet gibi iki atletik oyuncu bu taktik için biçilmiş kaftandı.

        Yeni transfer Onuachu, fiziğini iyi kullanıyor. Harika bir kafa vuruşu ile ilk golünü de attı.

        3 gol dışında direkten dönen top ve kaleci Mert’in izin vermediği pozisyonu sayarsak skor daha farklı olabilirdi.

        Bordo-Mavililer bu galibiyetle, “yarışın içinde ben de varım” mesajı verdi.

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