İbrahim Yıldız yazdı: Şut yağmurunun şemsiyeli kalecisi! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken, Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'nün performansına da ayrı bir parantez açtı

Galatasaray, Ankaragücü’nü 2-1 yenerek kazanma serisini sürdürürken, Şampiyonlar Lig maçı öncesi moral buldu.

Karşılaşmaya büyük istekle başlayan Sarı-Kırmızılı takımın coşkulu oyunu taraftarına büyük keyif verdi.

İlginç bir maç izledik. Tek kaleye dönen bir mücadele ve bu baskı karşısında devleşen bir isim vardı sahada.

Ankaragücü kalecisi Bahadır tek başına Galatasaray’a direnirken, kolay kolay unutulmayacak kurtarışları ile tarihi hezimeti önledi.

Galatasaray’ın kadrosunu rakibi ile kıyaslamak anlamsız. Uluslararası tecrübeye sahip, kaliteli ve yıldız olmuş oyunculara karşı Ankaragücü’nün yapacağı fazla bir şey yoktu.

Okan Buruk’un öğrencileri hiçbir maç bu kadar şut atmadılar sanırız.

Ankaragücü kalesine atılan 36 şut tam anlamıyla rekordu.

Ceza sahasında 53 kez topla buluşma, sürekli pozisyona girme, oyun ritminin yüksekliği, harika paslaşmalar, oyunun çok yönlü oynanması, hareketli oyun izleyenleri heyecanlandırdı.

Tempolu oyun 90 dakika sürdü. İkili mücadele, dönen topların kazanılması, yan top yerine sürekli rakip kaleyi düşünmeleri futbolcuların kazanma bilincini gösterdi.

Takım olarak harika bir maç çıkaran Galatasaray’da öne çıkan isimler de oldu elbette.

Öncelikle Boey yine her maç olduğu gibi performansını sürekli yüksek tutmayı başarıyor.

Sanchez de Kaan Ayhan’la iyi bir ikili oluşturdu.

Zaha gibi bir yıldızın neler yapacağını merak edenler ise attığı gol karşısında şapka çıkardılar şüphesiz.

Topu alışı, rakibini geçmesi ve topu çok sert ağlara göndermesi kalitesine yakıştı.

Atılan 13 şutun isabetli oluşu, atak oyunun somut göstergesi oldu.

Tüm bu istatistiklere karşın atılan 2 gol vardı. Hatta golün birini Ankaragücü kendi kalesine attı.

Kaleci Bahadır, yağmur gibi gelen şutlara karşı sanki şemsiye ile önlem almıştı. Köşelerden çıkardı. Karşı karşıya kaldığında ellerini iyi kullandı.

Kalesinde devleşti tam anlamıyla. Bahadır, iyi bir maç çıkarmasa Galatasaray bir düzine gol atabilirdi.

Ankaragücü iki kez Sarı-Kırmızılı takımın kalesine geldi. Bir gol attılar. 90’a giden şutu ise Muslera aynı güzellikle çıkardı.

Başkent ekibi, savunmada kalabalık kaldı. Ancak, orta alanda inanılmaz toplar kaptırdılar. İki pas yapamadılar diyebiliriz. Tüm mücadeleleri kaybettiler.

Bu denli kötü oynayan bir takımın hezimetten kurtulması kendileri adına büyük şanstı.