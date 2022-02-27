İbrahim Yıldız yazdı: "Van Aanholt sol gösterdi sağ vurdu!"

Mücadelesi yüksek, tempolu, heyecanlı bol gollü maçlar izledik.



Galatasaray-Rizespor karşılaşması da bunlardan birisiydi. Sarı-Kırmızılı takım kendi sahasında kazanma adına büyük efor harcadı. Taraftarının desteği ile 3 puanı alırken zor anlar yaşadı.



Maçın hemen başında gelen gol Rizespor’u kazanma adına umutlandırdı. Yeni transfer Gedson’un duran toptan 90’a giden şutu kelimenin tam anlamıyla harikaydı.



Atılan gollerin birbirinden güzel olduğunu da belirtelim. Galatasaray’ın iki golüne imza atan sol bek Van Aanholt, maçın kahramanıydı bence. İlk golü ceza sahası dışından sağ ayakla köşeye gönderen Van Aanholt, attığı ikinci golde tam anlamıyla dans etti. Pas alışı, ceza sahasında rakiplerini geçişi ve yine sağ ayakla son vuruşu yapması mükemmel hareketler olarak kayıtlara geçti.



Attığı iki golle takımını ayakta tutan ve kazanılan 3 puanda büyük rol oynayan bir sol bekin, maçın kahramanı olması her zaman olacak bir iş değil. Van Aanholt bunu gerçekleştirdi. Üstelik bu sezon ilk kez gollerle buluşması da ilginç bir nottu.



Karşılaşmanın bir diğer akılda kalanı ise Gomis oldu. İlk penaltıyı ağlara gönderemeyen golcü oyuncu, maçın son saniyelerinde kariyerine yakışır hareketler yaptı. Feghouli’nin savunma arkasına attığı topu iyi takip ederek, kaleciyi de çalımlayıp topu ağlara gönderdi. Kaçırdığı penaltıyı böylece affettirmiş oldu.



6 golün atıldığı maçın öne çıkan isimleri şüphesiz, Gomis, Feghouli, Van Aanholt ve Babel’di.



İkinci yarı oyuna giren oyuncuların maçı çevirdiğini de söyleyelim. Teknik direktör Torrent, Mohamed ısrarından vazgeçmeli. Kenarlardan çok iyi ortalar gelmediği sürece bir etkisi söz konusu değil. Onun yerine oyuna giren Gomis, mücadele gücü olarak çok önde. Rakip savunmayı ciddi anlamda yoruyor. Gerilere gelip top alması, pas yüzdesi ve gol vuruşlarındaki özelliği ortada. Bu nedenle Gomis’in yedek kalması şaşırtıcı.



Galatasaray’ın sezon başından bu yana gideremediği orta saha sorunu sürüyor. Berkan ile Taylan ne yazık ki istenilen performansı gösteremiyorlar. Pas oranları düşük, top kapma becerileri zayıf. Rakip ataklarını karşılayamıyorlar. Bu nedenle savunma ilk topta rakip forvetleri ile karşı karşıya kalıyor.



Sarı-Kırmızılı takım attığı 4 golle taraftarını mutlu etti. Ancak bu maçın başlayan 11’i ile bitirenlerini masaya yatırmak gerekir. Teknik kadronun iyi bir ders çıkaracağını sanıyoruz. Eldeki oyuncuların değeri ortada. Yeter ki ideal kadro ve etkin organizasyonda hata yapılmasın.



Geç olsa da kazanma alışkanlığı Galatasaray’ı çok daha üst sıralara çıkarabilir. Bunu yapabilecek iyi bir ekibe sahipler.