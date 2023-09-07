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        Haberler Spor Voleybol İbrahim Yıldız yazdı: Voleyboldaki başarı futbola yansır mı? - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Voleyboldaki başarı futbola yansır mı?

        2023 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Filenin Sultanları'nın zaferini ve bu zaferin futbola etkisini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:15
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        Voleyboldaki başarı futbola yansır mı?
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        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı devirip kupanın sahibi oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Sultanlar'ın zaferini ve futbola etkisini değerlendirdi.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        "Dünyanın her yerinde Türkiye’nin Avrupa Şampiyonluğu konuşuluyor.

        Kızlarımızın voleyboldaki büyük başarısı yazılı, görsel ve sosyal medyanın manşetlerini süslerken dikkatleri bir anda Türkiye’ye yöneltti.

        Şampiyonluğun perde arkasını, oyuncularımızın yüksek performansında yatan gerçekleri yerli ve yabancı medya ayrıntılı olarak ele aldı.

        Öncelikle Voleybol Federasyonu sistemli ve planlı 10 yıllık bir çalışmayla bu işin öncülüğünü yaparak başarıların gelmesinden büyük pay sahibiydi.

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        Ancak, unutulmasın ki Türk voleybolunun bu seviyelere gelmesinin gerçek kahramanları ilk tohumu atanlar oldu.

        Başlangıçtan bu yana Eczacıbaşı; ardından Fenerbahçe ve Vakıfbank gibi diğer takımların alt yapıya yaptıkları yatırımlar ve sabırla-inançla dökülen alın teri voleybolumuzu bugünlere getirdi.

        Ülkemize büyük sevinç ve mutluluk kazandıran kızlarımızla ne kadar övünsek azdır.

        Voleybolda elde edilen bu başarının öteki spor branşlarını da etkileyeceğine inanıyoruz.

        Önümüzde sistem, plan ve projeden oluşan çok güzel bir örnek var.

        Voleybol takımlarımızın tümüne bakıldığında müthiş bir altyapı organizasyonunu görüyoruz.

        FUTBOLDA NEDEN OLMASIN!

        Voleybola göre çok daha fazla paraların harcandığı futbol da aynı başarıyı yakalamak mümkün olabilir mi?

        Elbette, aynı sistemle bunu başarmak hayal kurmanın çok ötesinde gerçeğe dönüşebilir.

        Yıllardır dile getirilen, ne var ki bir türlü çözülemeyen altyapı sorunu artık öncelikli gündem olmalıdır.

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        Bu sorun giderildiğinde futbol da çok büyük sıçramalar yapılacaktır.

        Bugün, Avrupa’nın birçok kulübü Türkiye liglerini yakından izlemektedir.

        Bizim adını duymadığımız, ilgi göstermediğimiz gençleri transfer etmek adına neredeyse Türkiye’ye kamp kurdular.

        Asya’dan Afrika’ya her ülkeden gençleri izleyip, futbol piyasasına çıkarma adına yoğun bir çalışma içerisindeler.

        Ülkemizi bir futbol üretim merkezine çevirme adına önemli bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

        Futbol Federasyonunun Süper Lig kulüplerine zorunlu hale getirdiği akademiler ciddiye alınırsa, tıpkı voleybolda olduğu gibi büyük sevinçler yaşamamız kaçınılmaz olur.

        Yalnız kulüplerimizin başarısı değil, bireysel olarak futbolcularımızın Avrupa takımlarına gitmesinin önü de açılacaktır.

        Transferin şu yoğum günlerinde, yabancı futbolculara verilen milyonlarca dolarların haberlerini okuyoruz.

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        Kulüp yöneticileri günlük başarı adına hesapsızca para harcamayı sürdürüyorlar.

        Altyapıya yapacakları yatırımla çok büyük kazanç elde edeceklerini bilmelerine karşın, o sabrı göstermiyorlar.

        Ülkemizi, Şenol Güneş’in deyimi ile “futbolcu fabrikalarına” dönüştürmek için (insan, tesis, para) her türlü imkana sahibiz.

        Futbolu tutku ile seven gençlerimizi 5 yıllık bir eğitim ile üst seviyeler çıkarabiliriz.

        Bunun için önce inanmalı ve sabırlı olmalıyız.

        Sonrası kolay…"

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