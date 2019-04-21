Fenerbahçe için kötü oynuyor demenin bir anlamı yok. Başta futbolcular olmak üzere herkes kötü oyunu içselleştirmiş…

Sezon başından bu yana her şey çok açık ortada…

Futbolcular, giden-gelen teknik adamlar, yöneticiler kötü gidiş karşısında çaresiz kaldılar…

Tüm sezonu kapsayan kriz bir türlü aşılamıyor…

Galatasaray beraberliği ile bir hava yakalanmış olmasına rağmen, Alanya karşısında sergilenen oyun aslında şaşırtmadı diyebiliriz…

Bugüne dek oynanan maçlarda gördüğümüz tablo bir kez daha yaşandı. Baskıyı yediğinde çuvallayan bir takım var…

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın dersini iyi çalışarak, Fenerbahçe’nin zayıf noktalarının üzerine giderek avantaja çevirdi…

Mehmet Topal ile Tolgay’a yapılan baskı iki oyuncunun daha savunmaya itilmesine neden oldu. Tolgay’ın kötü performansı ve pas hataları takımın ileri çıkışında en büyük engeldi…

Ersun Yanal, bu sorunu göremedi. Sahaya çıkardığı kadronun neler yapabileceğini tam olarak anlamış değil. Santrforsuz bir sistemde uzun toplarla gol aramak anlamsızdı. Atılan tek bir topu bile tutamadılar ileride. Ayew bu alanın oyuncusu olmadığını gösterdi. Valbuena tek başına kaldı. İyi kontrol edilince top kullanmakta zorlandı. Yanında yakın oynayan bir arkadaşı yoktu…

Ersun Yanal’ın sahaya çıkardığı 11 rakip kaleye gitmek yerine kendi ceza sahası içinde bocaladı durdu. Sayısız pozisyon verdiler Alanyaspor’a. 25’in üzerinde gol şansı var ev sahibi takımın. Pas oyununu kuracak bir düşünce yok. Sürekli atak yiyen ve bunalan bir takım var sahada. Bir teknik direktör bu sorunu maç boyunca görmez mi?

Tolgay gibi, İsmail gibi oyuncularda neden ısrar ediliyor anlamak mümkün değil. Takımın kalitesiz olduğu söylenebilir. Ancak, elde bulunan oyuncu topluluğu içerisinden ideal bir 11 yaratmak bu kadar zor mu? Kağıt üzerinde isimleri iyi olan oyuncuları sahaya sürmek yerine, antrenmanlarda iyi olan, iyi olması için çalıştırılan bir başka oyuncu yok mu?

Fenerbahçe bu kadar çaresiz değil bence. Sorun takımı çalıştıran, hazırlayan , taktiği veren, takımı yapan kişilerde. Ya da kişide…

İyi bir teknik adam, bu tür kriz ortamlarını iyi yöneterek kendini gösterir. İşte, Kayserispor. Ya da Trabzonspor. Transfer yasaklı olmasına rağmen eldeki kısıtlı kadro ile neler yaptıklarını görüyoruz…

Hiç kimse, Fenerbahçe ‘nin oyuncuları kötü diye kendini temize çıkarmasın. Eldeki oyuncularla çok daha iyisi yapılabilir…

Önemli olan, oyun planıdır. Kafada kurduğun planı kalitesiz de olsa hatta genç oyuncularla bile yapmak mümkün…

Fenerbahçe, Alanya’dan fark yemediyse önce kaleci Harun’a sonra da şansına dua etsin…

Olumsuz o kadar çok şey var ki. Bu sezon geçti demek şu aşamada mümkün değil. Göztepe ve Bursaspor yukarıyı zorlayabilirse Fenerbahçe son haftaya kadar sıkıntılı günler yaşayabilir.

Takım da bir vurdumduymazlık, boş vermişlik hakim…

Başkan Ali Koç, olaya el koymalı. Futbolcuların motivasyona ihtiyacı var. Teknik direktörün de akla…

Maçın özeti; Fenerbahçe kötü oynamaya ve yenilmeye devam ediyor. Teknik kadro sorunu çözmek için alternatif düşünceler üretmeli. Taraftar gibi seyretmekten vazgeçmeli. Başarısızlığın en önemli parçası olduğunu unutmamalı…