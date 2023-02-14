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Haberler Gündem IC 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 
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IC Holding ve IC Vakfı, İskenderun ve Mersin’de 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 

IC Holding ve IC Vakfı, afetzedelerin barınma ihtiyacına destek oluyor. IC Holding ve IC Vakfı, 1500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5000 kişiye yemek sunulacak yaşam alanını İskenderun’da hizmete açıyor. Mersin Büyükeceli’de ise kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 6000 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyacı karşılanacak. Grup ayrıca Antalya’daki otellerini 647 afetzedeye açtı.

IC 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 
HABERTURK.COM

IC Holding ve IC Vakfı afet bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Grup, İskenderun’da 3500 metrekare alanda 1500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5000 kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını gelecek hafta açıyor.

Mersin Büyükeceli’de ise 6000 kişinin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayacak yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

Toplam 7500 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyaçlarına cevap verecek bu yaşam alanlarında, mutfak, çamaşırhane, banyo, lokal, çocuk parkı bulunacak.

IC Holding grup bünyesindeki otellerini de 647 afetzede vatandaşın kullanımına açtı.

Grup, çalışmalarını İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüyor.

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