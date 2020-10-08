İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı

AA

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 10.00-20.00 saatlerinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kayseri'nin batısı, Nevşehir ve Kırşehir'in çevrelerinde ise kuvvetli rüzgar ile toz fırtınası yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.