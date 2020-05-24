İç Anadolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - SİVAS

AA

Sivas'ta yaşlılar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde park ve bahçelerde zaman geçirdi.Polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşların kimlik kontrolünü yaptı.66 yaşındaki Kenan Güveri, AA muhabirine, havanın soğuk olması nedeniyle köpeği "Doğa"yı gezdirdikten sonra evine döneceğini söyledi.Güveri, kendilerine bu hakkı tanıyan yetkililere teşekkür etti.