İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı - NİĞDE

Niğde'nin işlek cadde ve sokakları bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dr. Sami yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimlerini sürdürdü.İzin belgesi olmadığı halde sokağa çıkanlara idari pare cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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