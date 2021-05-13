İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

AA

Sivas'ta, tarihi Kale Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Bazı vatandaşların cami dışına serdikleri seccadeler üzerinde namaz kıldıkları görüldü.

Bayram namazında İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

- Kayseri

Kayseri'de tarihi Hunat Camii'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerinde kıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaşarak camiden ayrıldı.

- Niğde

Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.

Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.

Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.

- Yozgat

Yozgat'ta da vatandaşlar Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde kıldı.

Namaz sonunda İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırıların ve Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Camilerdeki hutbe ve vaazlarda, Kovid-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki camilerde de Ramazan Bayramı namazı, Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.

Bayram namazını Nur Cami ve Külliyesi'nde eda eden Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, namazın ardından sosyal mesafeye uyarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

- Nevşehir

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Nevşehir'de ikametlerine en yakın camilere gitti.

Seccadeleriyle camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Bahçelievler Camisi'nde imam hatip Baki Öncel'in vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.