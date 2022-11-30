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İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

Instagram fenomeni olan Melisia, Dünya Kupası'nda Arjantin destekçisi olduğunu belli eden paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü isim ülkesini destekleyebilmek için Katar'a gitti. Söylediği sözlerle ve yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü fenomen kendisi için, "Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en seksi hayranıyım" dedi.

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  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Arjantin'de yaptığı paylaşımlar ile fenomen haline gelen Melisia, Dünya Kupası hakkında; "Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en seksi hayranıyım ve bir keresinde bir galibiyetten sonra şanslı külotumu açık artırmaya çıkarmayı teklif ettim." ifadelerini kullanarak tüm dünyada gündem oldu.
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemek için Katar'a giden Melisia, sık sık paylaşım yapıyor ve Arjantin'e olan desteğini belirtiyor. 
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Melisia son olarak paylaştığı gönderiyle ise binlerce takipçi kazandı. Ünlü fenomen fotoğrafının altına şu notu düştü: 

    "İyi haftalar Arjantin. Güzel bir Pazartesi geçirin ve teşvik etmeye devam edin, en iyi hisler her zaman gelir. Arjantin milli takımını teşvik etmek için sağlam geldim. Şans her zaman benim yanımda ve ben iyi insanlar bulurum kaybolduğumda bana eşlik ederler, beni dayandırırlar ve hemşerilerimden ve diğer seçimlerden her zaman büyük sevgi alırım, onlara kendi fotoğrafımı vermekten mutluluk duyarım  Beni takip eden, destekleyen ve puanlayan tüm Arjantinlilere teşekkür ederim. (Ve GPS yanlış olduğunda bana rehberlik edenlere). Burası değerli insanlar ile dolu. Bana karşı bu kadar centilmen olduğunuz için teşekkürler. (Erkekler için konuşuyorum)"
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    İşte fenomen Melisia'nın Instagram hesabında paylaştığı gönderiler...
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Ünlü ismin sosyal medya hesabında 242 bin takipçisi var. 
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Melisia daha önce River Plate'e biraz şans getirmesi için bir çift şanslı külotunu açık arttırmaya çıkarmayı teklif ettiğini açıklamıştı.
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

    Futbol sevdalısı ve Arjantin destekçisi olan Melisia, aynı zamanda müzikle uğraşıyor.
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!
  • İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!

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