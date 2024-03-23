Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz başvurusunu onayladı. Yayımlanan onaylı izahname ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama tarihleri, olası lot dağıtım sayıları, hisse fiyatı, katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı. Peki, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?" İşte IC Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama tarihleri...