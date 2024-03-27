IC Enterra Yenilenebilir Enerji 10,00 TL sabit fiyattan talep toplamaya başladı. 'ENTRA' koduyla borsada işlem görecek IC Enterra Yenilenebilir Enerji toplamda 369 milyon 565 bin 717 adet lot dağıtımında bulunacak. Peki, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun mu?" İşte IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzına ilişkin tüm detaylar...