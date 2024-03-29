IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? ENTRA kaç lot verecek?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., 10,00 TL hisse fiyatıyla, 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, IC Enterra kişi başına düşen lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte 'ENTRA' hisse koduyla IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
IC Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama işlemleri 29 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihler arasında aracı kurumlar aracılığıyla taleplerini oluşturan yatırımcılar gözünü, IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? ENTRA ne zaman işlem görecek?" İşte IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları...
IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edildi.
IC ENTERRA TEKONOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
IC ENTERRA TEKONOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
IC ENTERRA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun değil.
IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası) *
- 2.1 Mlyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).
- 2.5 Mlyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).
- 2.9 Mlyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).
- 3.3 Mlyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).
- 3.7 Mlyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).
- 4.1 Mlyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).
- 4.5 Mlyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).
- 4.9 Mlyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).