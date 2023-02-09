IC Holding, 6 bin 822 kişi ile deprem bölgesinde

HABERTURK.COM

IC Holding, AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerindeki çalışmalara destek veriyor.

IC İçtaş Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi, IC İçtaş İnşaat, Treysan, CCN Sağlık, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, IC İçtaş Nükleer Enerji, Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, İçtaş Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik Santralleri, Trakya Elektrik Dağıtım Tredaş, Trepaş, IC Turizm Grubu, IC Holding şirketlerinden ilk etapta arama kurtarma ekiplerinin transferini sağlamak amacıyla 50 otobüs Mersin Valiliği’nin emrine tahsis edildi.

Tekirdağ ve Edirne’deki Tredaş’tan teknik saha personeli ekipman ve arazi araçlarıyla Kahramanmaraş-Elbistan’a gönderildi. Erzincan – İliç’teki Bağıştaş Hidroelektrik Santrali’nden teknik saha personeli muhtelif ekipman ve arazi araçlarıyla Malatya Merkez’e ve Kahramanmaraş-Elbistan’a intikal etti.

İbrahim Çeçen

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Şantiyesi’nden ekipmanlarıyla kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 1.467 kişilik arama kurtarma personeli, sağlık personeli ve teknik personel afet bölgesinde muhtelif il ve ilçe merkezlerine sevk edildi.

IC Holding, afet bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetine alt yüklenici firmalar da dahil olmak üzere toplam 6.822 personel organize etti.

IC Holding, afet bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetine alt yüklenici firmalar da dahil olmak üzere toplam 6.822 personel organize etti.

İtfaiye afet müdahale ve yangın söndürme aracı ile 15 itfaiye personeli İskenderun Limanı’na 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ulaştı ve yangının sürdüğü alanı küçülterek daha etkin müdahale yapılmasına ve yangın alanının kısmen kontrol edilebilir duruma gelmesine katkı sağladı.

Şirketlerin bünyesinde bulunan toplam 187 makine/araç (damperli kamyon, çekici + lowbet, hi-up (kamyon üstü vinç), paletli ekskavatör, çekici+salkasa TIR, beko-loader, jeneratör, ışıldak, mazot tankeri, ambülans, otobüs, itfaiye aracı), 3.217 adet ekipman ve el aletleri 10 bin 178 koruyucu malzeme bölgeye destek için tahsis edildi.

Arama-kurtarma faaliyetine katılan ekipler bugüne kadar 721 kişinin enkaz altından çıkarılmasını sağladı.

Bugün yola çıkan gıda taşıyan 5 TIR ile birlikte, toplamda 11 TIR battaniye, ısıtıcı, eldiven, yiyecek içecek, hijyen ve sağlık malzemesi muhtelif il ve ilçe merkezlerine ulaştırıldı.