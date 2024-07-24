İç mekanda kaktüs yetiştirmenin püf noktaları: Kaktüslerinizi evinizde nasıl mutlu edersiniz?
Evde bitki yetiştirmek, doğayla olan bağımızı güçlendirmenin harika bir yoludur. İç mekân bitkilerinin popülaritesi artarken, kaktüsler de dayanıklılıkları ve benzersiz görünümleriyle öne çıkıyor. Ancak, bu dikensiz dostlarınızın mutlu ve sağlıklı kalabilmesi için belirli bakım ipuçlarına dikkat etmek önemlidir. İşte, evinizde kaktüslerinizi en iyi şekilde nasıl yetiştireceğinizi öğrenmek için birkaç püf noktası!
İster evden çalışmaktan kaynaklanan yeni bir bitki sahibi olun, ister yıllardır ev bitkilerine bakıyor olun, bugünlerde hepimiz mekanlarımıza biraz canlılık ve güzellik katmanın yollarını arıyoruz. Ancak az bakım gerektiren bir bitki türünü gözden kaçırıyor olabilirsiniz: kaktüsler. İşte kaktüs bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey!
BOTANİKÇİ CECİLİA THON GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI
Kaktüsler yeşillik koleksiyonunuza eklemeye değerdir ve bakımları sandığınızdan çok daha kolay olabilir. Bloomscape'te botanikçi ve eski bitki araştırma ve geliştirme görevlisi Cecilia Thon ve Alfred Palomares, kaktüslerin bakımı için yararlı yönergelerini paylaştı.
1. YETERİNCE IŞIK ALMASINI SAĞLAYIN
Kaktüslerin güneşi emmesine izin verin, ama çok fazla değil. Dikenli bitkiniz için her şeyin doğru olmasını istersiniz. Thon, "Kaktüsler güneşten alabilecekleri tüm ilginin tadını çıkarırlar ve doğrudan ışıkta gelişirler - onları evinizin en sıcak, en güneşli köşesine yerleştirin" diyor.
Birkaç saat doğrudan güneş ışığı alan güneye veya batıya bakan bir pencere iyi sonuç verir. Düşük ışık koşullarında, doğal aydınlatmayı desteklemek için bir yetiştirme ışığı kullanın. Palomares ayrıca sıcak ve kuru iklimlerden hoşlandıkları için kaktüsleri klima menfezlerinden veya cereyanlı pencerelerden uzak tutmanızı tavsiye ediyor.
2. KAKTÜSLERİ FAZLA SULAMAKTAN KAÇININ
Kaktüsünüz susadığında, arada uzun molalar vererek iyice sulayın. Sulamadan sonra tabaktaki fazla suyu boşaltın, bu çürümeye yol açabilir. Thon, "Çoğu insanın kaktüslerde başarısız olmasının nedeni aşırı su verme eğilimidir, bu da kök çürümesine ve gövdelerde paslı renkli, mantarlı alanlar olarak görünen kabuklanmaya yol açabilir" diyor.
"Benim tavsiyem az sulamaktan yana olmaktır; çoğu zaman onları susuzluk aşamasından hiçbir sorun olmadan geri getirebilirsiniz."
Palomares, kaktüslerin suyu gövdelerinde tutmalarına ve fazla su olmadan hayatta kalmalarına rağmen, "bu hiç sulamaya ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmez" diye ekliyor. "Birkaç haftada bir toprağı kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer toprağın ilk 2 ila 3 santimi kuruysa, bitkiye su vermenin zamanı gelmiş demektir."
3. DOĞRU TOPRAĞI KULLANIN
Kaktüsler ve diğer sulu meyveler için özel olarak hazırlanmış bir toprak karışımı kullanmak sağlıklı bir bitkinin anahtarıdır. Normal saksı toprağı daha fazla organik madde içerir ve çok fazla nem tutar.
Palomares, "Kaktüsler, suyu tahliye etmek ve bitkiyi içecekler arasında kuru tutmak ve kök çürümesini önlemek için daha fazla kum ve kaya içeren toprağı tercih eder" dedi. Ayrıca, pişmiş toprak, seramik veya beton gibi nefes alabilen, gözenekli bir malzemeden yapılmış bir kap kullanın ve bir drenaj deliği olduğundan emin olun.
4. GÜBRE SEÇİMİ DE ÖNEM ARZ EDİYOR
Gübre olarak, kaktüsler veya sulu meyveler için özel olarak üretilmiş, azot oranı düşük, fosfor ve potasyum oranı yüksek bir gübre seçin. Seyreltin ve etiket üzerindeki talimatlara göre uygulayın.
Thon, "Önce kaktüsünüzü sulayın ve ardından kökleri yakmaması için gübreyi nemli toprağa uygulayın" dedi. "İlkbaharda bir kez ve yazın bir kez gübreleme yapmanızı tavsiye ederim. Kaktüsler büyük besleyiciler değildir, bu nedenle bundan daha sık gübrelemeye gerek yoktur."
5. DİKENLİ ARMUT KAKTÜSÜNÜN BAKIMI DAHA KOLAYDIR
Thon, "Dikenli armut kaktüsü, bir bitkiye bakmak için sınırlı zamanı olan ve evine biraz yeşil katmak isteyen kişiler için mükemmel olan eğlenceli ve bakımı kolay bir bitkidir" diyor. "Dikenli armut kaktüsünüzü ilkbahardan sonbahara kadar tam, doğrudan güneş ışığı alan güneydoğu veya batıya bakan bir pencere pervazına yerleştirin
YETİŞTİRMESİ KOLAY KAKTÜS TÜRLERİ
Clemson Üniversitesi Kooperatif Uzantısı'na göre, yetiştirmesi daha kolay kaktüs çeşitleri arasında yıldız kaktüs, altın fıçı kaktüs, kirpi kaktüs ve iğnelik kaktüs bulunmaktadır.
Kaynak: Southern Living