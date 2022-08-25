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Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Galatasaray transferde yeniden gaza bastı! Mertens ve Torreira takviyelerinin ardından sessizliğe bürünen sarı-kırmızılıların beklediği müjdeyi Fransız basını duyurdu! Mauro Icardi'den başka hedefleri de olan Galatasaray yerli rotasyonu için de kolları sıvadı! Öte yandan sarı-kırmızılıların iki yıldızına yurt dışından talipler çıktı... İşte Galatasaray'da transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri...

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  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Transferde bir süredir sessiz kalan Galatasaray'ın Mauro Icardi'de beklediği haberi Fransız basını verdi! 
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Fransızların dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe, Arjantinli forvetle ilgili son gelişmeyi haberleştirdi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara bir süre önce İstanbul'a gelerek Galatasaray ile masaya oturmuştu.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılar, PSG'nin kadroda düşünmediği Arjantinli yıldızın maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederken bu transferde bir üst limit koymuştu.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    L'Equipe'in haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a kiralanmayı kabul etmiş durumda. Daha önce Monza ve bir başka Türk kulübünün de Arjantinli'ye teklif yaptığı belirtildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Haberde kulüplerin Icardi transferinde satın alma opsiyonunun olup olmayacağının görüşüldüğü ve nihai kararın kısa süre içerisinde verileceği kaydedildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Inter'de kaptanlık yaptıktan sonra PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi geçen sezon Paris ekibinde gözden düşmüş ve ilk 11'de sadece 10 maçta forma giymişti. PSG'de geçen sezon 30 maça çıkan Arjantinli santrfor 5 gol kaydetti.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    UMUT BOZOK'LA YENİDEN TEMAS KURULDU

    Galatasaray'da gündemin diğer bir maddesi ise yerli takviyesi... Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş dışında bu sezon yerli rotasyonuna ekleme yapmayan sarı-kırmızılılar, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok için yeniden masaya oturdu.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    25 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lorient ile daha önce de anlaşan sarı-kırmızılıların Umut Bozok'un talep ettiği maaşı yüksek bulduğu iddia edilmişti.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Umut Bozok ise Galatasaray'dan 'uçuk maaş' istediği haberlerini paylaşımla yalanlarken sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içinde bitirmek için devreye girdi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    EFECAN İÇİN NABIZ YOKLANACAK

    Galatasaray'da yerli rotasyonu için düşünülen diğer bir isim Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca... Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan ancak transferi son anda yatan tecrübeli oyuncu için nabız yoklanacak.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Alanyaspor'un 2025'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve bu transfer için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların ise bu transfer için en fazla 1,5 milyon Euro'luk kaynak ayıracağı iddia edildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    FRANSA'DAKİ DİĞER HEDEF CENGİZ ÜNDER!

    Galatasaray yönetimi takıma önemli bir yıldız daha takviye yapmak için harekete geçti. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; sarı kırmızılı yönetim Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    1.5 milyon Euro kiralama bedeli, 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu üzerinde duruluyor. 
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da Cengiz Ünder'in takıma hücum hattında büyük katkı sağlayacağı ve liderlik edeceği görüşü hakim.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Marsilya'nın geçen hafta Nantes'i 2-1 yendiği maçta 65'inci dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna giren Türk futbolcu, 82'de teknik direktör İgor Tudor tarafından oyundan alınmıştı. Tudor'un kararına çok sinirlenen 25 yaşındaki oyuncu, doğrudan soyunma odasına gitmişti. 
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Marsilya ile geçen sezon 47 maça çıkan milli futbolcu, 13 gol, 6 asistlik katkı yapmıştı. Marsilya bu sezon 8 milyon Euro karşılığında Cengiz Ünder'in bonservisini Roma'dan almıştı.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SACHA BOEY'E İKİ TALİP!

    Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey'e talip çıktı...
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    FRANSIZLAR CICALDAU'YU DA İSTİYOR

    Galatasaray'da kadroya katılacak oyuncular için çalışmalar sürerken takımda düşünülmeyen yıldızlar için de gelişmeler yaşanıyor. 
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılara geçen yıl 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Alexandru Cicaldau, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmezken Rumen futbolcuya teklifler gelmeye başladı.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Fransaız basınından L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau ile yakından ilgileniyor.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    GÜN VERDİLER!

    Haberde bu yaz transfer döneminde Mustafa Muhammed için de anlaşmaya varan Nantes ve Galatasaray'ın, Cicaldau transferi için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Transferde her şeyin yolunda gitmesi halinde Cicaldau'nun pazartesi günü Fransa'da olabileceği belirtildi.
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SAMPDORIA DA İSTEMİŞTİ

    İtalyan basınına göre Cicaldau'ya Sampdoria da talip olmuş ve Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

     
  • Icardi'de müjdeyi Fransızlar verdi! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların bu teklifi yetersiz bulduğu ve 7,5 milyon Euro talep ettiği kaydedilmişti.

     

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