EFECAN İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Galatasaray'da yerli rotasyonu için düşünülen diğer bir isim Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca... Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan ancak transferi son anda yatan tecrübeli oyuncu için nabız yoklanacak.