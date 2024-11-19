Icardi'den dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." ifadesini kullandı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.