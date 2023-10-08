Icardi'den en iyi ikinci sezon başlangıcı
Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Mauro Icardi, ligde 30 gole ulaştı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk haftada Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 7 lig maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı kırmızılılıların yıldızı Mauro Icardi Antalya deplasmanını da boş geçmedi. Icardi bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada görev aldı. 6 Avrupa karşılaşmasında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4 gol 1 asistle oynadı.
30 yaşındaki futbolcu, 8 lig maçında da 8 kez fileleri sarstı ve 1 gol pası verdi. Icardi, Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda da büyük pay sahibi oldu.
24 lig maçında sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, 22 kez gol sevinci yaşarken 7 de asist yaptı. Bitexen Antalyaspor ağlarını da sarsan Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği 32'nci maçta 30 gole ulaştı.
2017-2018 sezonunda Inter forması giyen Arjantinli yıldız, ilk 8 lig maçında 9 kez fileleri havalandırmıştı.