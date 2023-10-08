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Icardi'den en iyi ikinci sezon başlangıcı Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Mauro Icardi, ligde 30 gole ulaştı Habertürk Giriş: 08.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:04 facebook

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk haftada Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 7 lig maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Sarı kırmızılılıların yıldızı Mauro Icardi Antalya deplasmanını da boş geçmedi. Icardi bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada görev aldı. 6 Avrupa karşılaşmasında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4 gol 1 asistle oynadı.