Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde resmen boşandıklarını duyurmuştu. Fırtınalı aşk hayatlarıyla sık sık adlarını duyduğumuz çift yine gündem oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı çileden çıkardı!

ABONE OL
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    Geçtiğimiz günlerde resmi olarak boşandıklarını duyuran Wanda Nara ve Icardi çiftinden gün geçmiyor ki yeni bir gündeme düşen olay yaşanmasın. Son olarak Galatasaray'ın oyuncusu Icardi, Wanda Nara ile ilgili paylaşım yaptı, tepkileri üzerine çekti.
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile resmen boşandıklarını açıklamıştı.
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    Çiftin boşanmasının üstünden 2 hafta geçmeden, Icardi'den önce Wanda Nara fotoğrafına yorum şimdi de açıklama yaptığı paylaşım geldi. Galatasaray taraftarı, Icardi'nin yaptığı hamleler karşısında ünlü futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    "BEN İYİYİM, YA SEN?"

    Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın "Hey, nasıl gidiyor?" notunu yazdığı gönderisinin altına, "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel." şeklinde cevap vermişti.
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın kadını değildin, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." ifadelerini kullandı.
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    İşte Icardi'nin o paylaşımı...
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

    Icardi'nin paylaşımına gelen yorumlar...
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi
  • Icardi'den Galatasaray taraftarını çileden çıkaran paylaşım! Wanda Nara için söylediği sözlere binlerce yorum geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.